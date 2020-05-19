YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Alaşehir Belediye personeli ’Gençliğe hitabeyi’ okuyup klip çekti

Alaşehir Belediye personeli ’Gençliğe hitabeyi’ okuyup klip çekti

MANİSA HABERLERİ  | 19.05.2020 10:04 | Son Güncelleme

Alaşehir Belediyesi Başkanı, başkan yardımcıları, memurlar ve işçiler tarafından, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okunarak çekilen klip büyük beğeni topladı.Manisa’nın Alaşehir ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle bu sene törenlerle kutlanamayan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinin, yaşatılması amacıyla belediye başkanı, başkan yardımcıları ve çalışanlarının rol aldığı klip çekildi.

Alaşehir Belediyesi Başkanı, başkan yardımcıları, memurlar ve işçiler tarafından, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okunarak çekilen klip büyük beğeni topladı.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle bu sene törenlerle kutlanamayan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinin, yaşatılması amacıyla belediye başkanı, başkan yardımcıları ve çalışanlarının rol aldığı klip çekildi. Klipte Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi okunurken klip, Başkan Öküzcüoğlu’nun Türk Bayrağını öpmesiyle sonlandı. Belediyenin sosyal medya hesaplarından da yayımlanan klip çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.
Klip çekimlerinde rol alan Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, çalışanların bayramını kutladı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın anlam ve önemini belirten yazılı basın açıklaması yapan Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Öyle bir gün ki bugün, Türk Milletinin esareti kabullenmeyeceğini, en zor koşullarda bile olsa bağımsızlık için sonuna kadar azimle mücadele edeceğini tüm dünyaya gösterdiğimiz şanlı tarihimizin altın sayfalarından biri. Sadece 19 Mayıs dediğimizde bile tek başına tüylerimizi diken diken eden, bizi onurlandıran, gururlandıran, heyecanlandıran bir gün. Böylesine önemli bir tarihi her yıl yeniden aynı coşkulu duygularla yaşamak ve genç nesillerimize aktarmak da bizim boynumuzun borcu. Bin bir zorlukla kazanılan milli mücadele yolunun en önemli kilometre taşıdır 19 Mayıs.Paramparça olmuş Osmanlı İmparatorluğu’nda, manda sevdalılarının heveslerinin kursağında kalacağı yolun başlangıcı olan gündür 19 Mayıs. 19 Mayıs 1919 tarihinde 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal’in Bandırma Vapuru ile yapılan yolculuk sonrası Samsun’a ulaşması Kurtuluş Savaşı’nın fiili başlangıcıdır. Böylesine önemli bir günü birkaç cümleye sığdırmak tabii çok zor. Ama içimizdeki vatan sevgisini zaman zaman birkaç cümle de çok iyi anlatabilir. ’Ya bağımsızlık ya ölüm!’ Hepimiz bir şekilde bu cümleyi duyduk, söyledik, aktardık. Bir kez de bugün ben yeniden söylemek ve tüm dünyaya yeniden haykırmak istiyorum: ’Ya bağımsızlık ya ölüm..’ Üzerine kitaplar yazılan bu parola, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, bağımsızlığımız için tüm dünyaya karşı duruşunu, kendisine inanan ve destek veren vatanseverlerle birlikte tüm olumsuzluklara karşı yılmadan, inançla, azimle mücadelesini en iyi şekilde anlatır. Ne mutlu bize ki, bu mücadelenin onurunu, gururunu özgür bir şekilde bu güzel vatanımızda birlikte paylaşabiliyoruz. Sözlerimi büyük önderimizin, Atamızın şu cümleleriyle sonlandırıyorum: ’Gençler! Cesaretimizi arttıran ve sürdüren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfanla, insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil!.. Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yüceltecek, yaşatacak olan sizsiniz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı

Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı

TDV'nin "Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları" etkinliği sona erdi

TDV'nin "Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları" etkinliği sona erdi

Sakaryalı çiftçiler kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor

Sakaryalı çiftçiler kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

Mahalle halkı sokak aydınlatmasını kendisi yapıyor

Mahalle halkı sokak aydınlatmasını kendisi yapıyor

Manisa Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
04:06
Sabah
05:48
Öğle
13:12
İkindi
17:04
Akşam
20:25
Yatsı
22:00

Manisa Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Merkez Eczanesi
Merkez
Park Eczanesi
Merkez
Sevim Eczanesi
Merkez
Taşçıoğlu Eczanesi
Turgutlu
Yeni Hastane Eczanesi
Turgutlu
Sıdan Eczanesi
Akhisar
Tetiker Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Şehzadeler’de imkanı olan bırakıyor ihtiyacı olan alıyor

Şehzadeler’de imkanı olan bırakıyor ihtiyacı olan alıyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

GÜNCELLEME - Manisa'da iki aile arasında silahlı kavga: 4 ölü, 1 yaralı

GÜNCELLEME - Manisa'da iki aile arasında silahlı kavga: 4 ölü, 1 yaralı

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.