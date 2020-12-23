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Alaşehir Belediyesi ile büyükşehir hizmet için buluştu

MANİSA HABERLERİ  | 23.12.2020 16:12 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve beraberindeki heyet, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ile bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve beraberindeki heyet, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ile bir araya geldi. Ziyarette, ilçede işbirliği içerisinde yapılabilecek proje ve çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.
Manisa Büyükşehir Belediyesinin ilçedeki proje ve yatırımlarını yerinde incelemek üzere Alaşehir ilçesini ziyaret eden Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Mezarlıklar Dairesi Başkanı ve Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nun makamına konuk oldu. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Himmet Güneş ve Alaşehir Belediye Başkan Yardımcıları da hazır bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesinin Alaşehir’de devam eden projelerini incelediklerini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, ilçe belediyesi ile birlikte işbirliği içerisinde gerçekleştirilebilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunmak üzere ziyarette bulunduklarını dile getirdi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi heyeti, ilçe programı kapsamında Alaşehir Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü’nü de ziyaret etti. Heyet, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü personellerine çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.

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