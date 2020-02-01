YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Alaşehir Belediyesi ’Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon’ için kolları sıvadı

Alaşehir Belediyesi ’Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon’ için kolları sıvadı

MANİSA HABERLERİ  | 01.02.2020 09:19 | Son Güncelleme

Alaşehir Belediyesi tarafından Alaşehir Kızılay Derneği ile imzalanan protokol kapsamında Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak.Alaşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında yeni projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Alaşehir Belediyesi ’Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon’ için kolları sıvadı

Alaşehir Belediyesi tarafından Alaşehir Kızılay Derneği ile imzalanan protokol kapsamında Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak.
Alaşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında yeni projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Alaşehir Belediyesi ile Alaşehir Kızılay Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında Kızılay’a ait Ilıca Mahallesi’ndeki 10 dönümlük araziye Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak. Öte yandan yapılacak merkezde Kızılay’a da iki oda tahsis edilecek.
Protokol töreninde konuşan Alaşehir Kızılay Derneği Başkanı Hamdi Canlı, "Önümüzdeki günlerde resmi olarak tapuyu da belediyeye devredeceğiz. Kurum olarak inşallah Alaşehirlilere bir hizmet verilebilmesinin mutluluğunu yaşayacağız" dedi.
Alaşehir’de Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine ihtiyaç olduğunu belirten Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Alaşehir’de eksikliğini hissettiğimiz merkezi yapabilmek için yer arıyorduk. 2007 yılında zamanın belediye başkanlığı tarafından Ilıca Mahallesi’nde bulunan 10 dönüm arsa huzurevi yapılması için, Kızılay’a şartlı tahsisle devredilmiş. Ancak tahsis tamamlanmadığı için arsa belediyeye devredilecek. Alaşehir Kızılay Derneği ile işbirliği yaparak, bu arsaya belediye olarak huzurevi yapacağız. Kızılay Derneği ile yaptığımız protokol gereği yapacağımız huzurevinde Kızılay’a kullanım hakkının verileceği iki oda tahsis edeceğiz. Huzurevi kapsamında kreş de yaparak yaşlılarla torunları bir aradan doğal ortamda yaşatacağız. Adı geçen bölgede ’Dede, nine torun el ele’ projesini gerçekleştireceğiz. Yaşlı, genç ve çocuklara sahip çıkan bir anlayışla gerçekleştireceğimiz proje çalışmalarına en kısa sürede başlayacağız. Huzurevinin yakınında bulunan Alaşehir Çöp Depolama Tesisi de başka bir bölgeye taşınacak. Böylece doğaya saygılı bir yaklaşım, sıfır atık projemizi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

80 gün önce mühürlenen ocak, kaçak olarak yeniden açıldı

80 gün önce mühürlenen ocak, kaçak olarak yeniden açıldı

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

İzmir’de yıldızlar geçidi

İzmir’de yıldızlar geçidi

Özalp ilçesinden depremzedeler için yardım kampanyası

Özalp ilçesinden depremzedeler için yardım kampanyası

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Manisa Namaz Vakitleri 1 Şubat Cumartesi

İmsak
06:46
Sabah
08:10
Öğle
13:29
İkindi
16:13
Akşam
18:38
Yatsı
19:57

İlginizi Çekebilir

Deprem anında böyle görüntülendiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

Dev lahanayı görenler inanamadı

Dev lahanayı görenler inanamadı

Keman eşliğinde kitap okudular

Keman eşliğinde kitap okudular

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Manisa Dinî Yüksek İhtisas Merkezi gelecek yıl hizmet verecek

Manisa Dinî Yüksek İhtisas Merkezi gelecek yıl hizmet verecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.