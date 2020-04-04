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Alaşehir Belediyesinden 2 bin aileye gıda yardımı

MANİSA HABERLERİ  | 04.04.2020 10:56 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir Belediyesi tarafından korona virüs önlemleri tedbirleri kapsamında ekonomik yönden sıkıntı yaşayan vatandaşlara gıda yardımı yapıldı.Alaşehir Belediyesi tarafından korona virüs önlemleri kapsamında ekonomik yönden sıkıntı yaşayan 2 bin aileye gıda yardımı yapıldı.

Alaşehir Belediyesinden 2 bin aileye gıda yardımı

Manisa’nın Alaşehir Belediyesi tarafından korona virüs önlemleri tedbirleri kapsamında ekonomik yönden sıkıntı yaşayan vatandaşlara gıda yardımı yapıldı.
Alaşehir Belediyesi tarafından korona virüs önlemleri kapsamında ekonomik yönden sıkıntı yaşayan 2 bin aileye gıda yardımı yapıldı. İçerisinde bakliyat, çay, şeker, yağ gibi temel gıda maddeleri bulunan poşetler ev ev dağıtıldı. Dağıtımlara Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve eşi Selen Öküzcüoğlu da eşlik etti.
Tespit ettikleri 2 bin aileye gıda yardımlarına başladıklarını belirten Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Yaklaşık 2 bin yardım kolisini 2 bin aile ile buluşturmayı hedefliyoruz. Arkadaşlarımız bunları birer birer tespit ettiler. Bildiğiniz gibi korona virüs salgını nedeniyle hem sağlığımız, hem ekonomimiz tehdit altında, çalışamayan iş yerleri, çalışamayan dükkanlar var, işlerinden olan arkadaşlarımız var, önceliği onlara vermek kaydıyla bir can suyu olsun, bir yardım olsun karınca kararınca yardımlarımızı ulaştıracağız. Ben bu kolilerin paketlenmesinde yer alan gönüllülere, hiç istemeden bize yardım kolilerini gönderen yardımseverlere, belediye çalışanlarıma teşekkür ediyorum. Allah yardımcımız olsun, inşallah güzel günler yakındır, hep beraber bu tehlikeyi atlatacağız diye umut ediyorum, lütfen evinizde kalın" dedi.

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