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Alaşehir Belediyesinden kar mesaisi

16.02.2021 10:08 | Son Güncelleme:
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Alaşehir Belediyesinden kar mesaisi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yoğun kar yağışı etkili olunca Alaşehir Belediye ekipleri kar mesaisi yaparak vatandaşların hem semt pazarlarına hem de okullara ulaşımını sağladı.Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yoğun kar yağışı etkili olunca Alaşehir Belediye ekipleri kar mesaisi yaparak vatandaşların hem semt pazarlarına hem de okullara ulaşımını sağladı.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ilçeyi kırsal mahallelere bağlayan yollar kapandı. Bunun üzerine harekete geçen Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kapanan yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolların açık kalmasını sağladı. Gece kar mesaisi yapan ekiple beraber çalışmalara katılan Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü Halil Tek, "Evrenli ve Kozluca Mahalleleri muhtarları aradılar. Yollarda buzlanma olmuş. Tuzlama çalışmalarına gidiyoruz. Sıcaklık sıfırın altında zirve noktasındayız. Yarın Salı pazarında tezgah açacak pazarcı esnafımız tezgahını kurabilsin diye vatandaşlarımız pazarına rahat ulaşabilsin diye yolları açık tutmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız devam edecek" dedi.
Yolların açık kalması nedeniyle Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’na teşekkür eden Evrenli Mahallesi Muhtarı Kamil Külcü, "Saat gece 02.30 yollarımız Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu’nun gayretleriyle açıldı. Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu’na teşekkür ediyoruz" dedi.

Alaşehir Belediyesinden kar mesaisi

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