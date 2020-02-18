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Alaşehir Belediyesinden pazarcı esnafına sıcak destek

MANİSA HABERLERİ  | 18.02.2020 10:32 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde her hafta salı günü kurulan semt pazarındaki esnaflar için Alaşehir Belediyesi tarafından çorba dağıtıldı.Alaşehir Belediyesi kış aylarında evlerine ekmek götürebilmek için her hafta salı günü kurulan semt pazarlarında tezgah açan 750 esnafa çorba ikram etti.

Alaşehir Belediyesinden pazarcı esnafına sıcak destek

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde her hafta salı günü kurulan semt pazarındaki esnaflar için Alaşehir Belediyesi tarafından çorba dağıtıldı.
Alaşehir Belediyesi kış aylarında evlerine ekmek götürebilmek için her hafta salı günü kurulan semt pazarlarında tezgah açan 750 esnafa çorba ikram etti. Sabah 7.30’da başlayan çorba dağıtımına Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da katılarak esnafa hayırlı işler diledi. Çorba ikramından vatandaşların yanı sıra vatandaşlar da yararlandı. Her ay çorba ikramına devam edeceklerini belirten Başkan Öküzcüoğlu, "Her hafta salı günü kurulan semt pazarımızda ayda bir kere olmak üzere sabahları çorba dağıtacağız. Sabah soğukta pazarcılarımızın içlerini ısıtacağız" dedi.

Alaşehir Belediyesinden pazarcı esnafına sıcak destek

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