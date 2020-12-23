Alaşehir’de belediye işçilerinden kalpli mesaj

Manisa’nın Alaşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yaptıkları temizliği ardından bir araya topladıkları çöplerden kalp şekli yaparak "Sizleri seviyoruz, çevremizi temiz tutalım" mesajı verdiler.

Alaşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede sokakların ve parkların temiz kalması için çalışmalarına devam ediyor. Ekipler çevre temizliğinin ardından topladıkları çöplerle de Alaşehirli vatandaşlara mesaj verdi. Topladıkları çöplerle kalp çekli yapan işçiler Alaşehirlilerden çevreyi temiz tutmaları çağrısında bulundu.

