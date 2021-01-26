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Alaşehir’de belediye işçilerini sevindiren imza

26.01.2021 09:55 | Son Güncelleme:
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Alaşehir’de belediye işçilerini sevindiren imza

Alaşehir Belediyesi işçilerinin 2021 yılında 3 bin 100 liralık maaşa ek olarak ikramiye alacakları sözleşme imzalandı.Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ile Belediye İş Sendikası Manisa Şube Başkanı arasında işçileri sevindirecek sözleşme imzalandı.

Alaşehir Belediyesi işçilerinin 2021 yılında 3 bin 100 liralık maaşa ek olarak ikramiye alacakları sözleşme imzalandı.
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ile Belediye İş Sendikası Manisa Şube Başkanı arasında işçileri sevindirecek sözleşme imzalandı. İmzalanan sözleşme kapsamında belediye işçileri 3 bin 100 TL maaşın yanında alacakları ikramiyelerle aylık ortalama 3 bin 300 TL gelire kavuşacak. Sözleşme töreninde konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Biz ne söylemişsek yapıyoruz. Asgari ücret en az 3 bin 100 lira olacak dedik, işte yaptık. Her zaman emeğin yanında olduk ve emeğin karşılığını veriyoruz. Bundan sonra Albeltaşta ve belediyemizde çalışan işçilerimiz bankamatiğe yaklaştıklarında en az çekecekleri rakam 3 bin 100 lira olacak. Ve yıl içerisinde alacakları ikramiyelerle beraber ortalaması 3 bin 300 lirayı bulacak. İlk günkü aşkla ve şevkle Alaşehirimize hizmet etmeye devam etsinler, biz onların haklarını sonuna kadar savunacağız. Hepsine hayırlı çalışmalar diliyorum" dedi.
İşçilere verdikleri destekten dolayı Başkan Öküzcüoğlu’na teşekkür eden Belediye İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin, işçilere de hayırlı olması temennisinde bulundu.

Alaşehir’de belediye işçilerini sevindiren imza

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