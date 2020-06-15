Alaşehir’de ilk kurs açıldı

Korona salgınından sonra normal hayata başlanmasıyla birlikte Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından istihdama yönelik kurslar yeniden başladı. İlk kurs hijyen eğitimi sertifikası için açıldı.

Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi, normalleşme süreci kapsamında istihdama yönelik kurslarına başladı.

Yeni tip korona virüs salgını sonrasında halk eğitim merkezlerinde verilen kurslara ara verilmişti. Normalleşme süreciyle birlikte halk eğitim merkezlerindeki kurslar yeniden açılmaya başladı. Bu kapsamda Alaşehir Halk Eğitimi Merkezinde istihdama yönelik kurslar başladı. İlk açılan kurs ise korona virüsle de ilgili olan hijyen eğitimi sertifikası üzerine oldu. Eğitimler, maske ve sosyal mesafe kuralına göre gerçekleştirildi. 8 saat süren eğitimin sonunda kursiyerler sınava girerken, başarılı olanlara hijyen eğitimi sertifikası verilecek.

Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Süleyman Ölmez, "Milli Eğitim Bakanlığı 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle istihdama yönelik kursların valilik izinleri ile açılabileceği yönünde bir yazı gönderdi. Bu kapsamda Manisa Valiliği izni ile kursları açmaya başladık. İlk başta tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışacak kişilerin eğitimi, hijyen eğitimi ve İŞKUR’la birlikte açılan meslek edindirme kurslarımızı planladık. Özellikle hijyen eğitimi çok önemli. Bu kursumuz istihdama yönelik bir kurstur. Bu belgeyi alan vatandaşlarımız gıda sektöründe, kafe, lokanta ve turizm sektöründe çalışabilecekler. Bu belge zorunlu bir belgedir. 12’şer kişilik gruplar halinde bu kurslarımızı başlattık. Kursumuz 8 saat sürüyor ve bir günde tamamlanıyor. Korona virüs salgını nedeniyle 14 Mart’ta kapatılan kurslarımız için de telafi eğitimlerimiz başladı ve yaz boyunca devam edecek." dedi.



