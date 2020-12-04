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Alaşehir’de semt pazarı son kez kuruldu

MANİSA HABERLERİ  | 04.12.2020 13:57 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarının kapatılması öncesinde bugün son kez pazar kurulurken vatandaşlar pazar yerinde alışverişlerini yaptı.Manisa’nın Alaşehir ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından semt pazarlarının kapatılmasına karar verildi.

Alaşehir’de semt pazarı son kez kuruldu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarının kapatılması öncesinde bugün son kez pazar kurulurken vatandaşlar pazar yerinde alışverişlerini yaptı.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından semt pazarlarının kapatılmasına karar verildi. Karar sonrası pazar yerlerinin kapatılmasına başlanırken ilçede Cuma Pazarı son kez hizmet verdi. Açılan pazar yerinde vatandaşlar hafta sonu uygulanacak kısıtlama öncesi alışverişlerini yaptı. Son kez kurulan Cuma Pazarı pazarcıları, halk sağlığının daha önemli olduğuna vurgu yaparak tedbirleri yerinde buldu.

Alaşehir’de semt pazarı son kez kuruldu

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