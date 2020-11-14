Alaşehir’de seracılık gelişiyor

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümün başkenti olan Alaşehir’de sultaniye üzüme değişik alternatifler üretiliyor. Alaşehir’de iklim şartlarının seracılığa uygun olması nedeniyle son yıllarda seracılık alanında yatırımlar artmaya başladı. Seracılıkta domates, biber, marul, patlıcan gibi yazlık sebzeler seralarda kış aylarında da üretilmeye başladı.

Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musa Akkaynak, "Alaşehir’de sultaniye üzüme alternatif olarak değişik ürünler yetiştirilmeye çalışılıyor. Bunlardan bir tanesi de seracılık. Alaşehir’de iklim şartlarının uygun olması nedeniyle üreticiler, seracılık alanında yatırım yapmaya başladılar. İlçemizde 38 adet sera ve 34 dekar alanda seracılık yapılıyor. Domates, biner, patlıcan ve marul gibi sebzeler kış aylarında da üretilerek, 12 ay taze sebze bulabilme imkanı yaşıyoruz. Seracılığa devlet destek veriyor. Kurum olarak, seraları kontrol ediyoruz, hastalıkla mücadele, kalıntısız ürün elde edebilme, kalıntısız ve kaliteli ürün yetiştirebilmek için, teknik ekiplerimiz seraları belirli aralıklarla kontrol ederek, üreticilere destek olmaktadır. Amacımız yılın 12 ayında taze, güvenli ve sağlıklı ürün yetiştirerek, vatandaşlarımızın tüketimine sunmak." dedi.

Serada üretim yapan Mehmet Karaoğlan ise, "Belenyaka Mahallesi’nde kendime ait 1 dekar alanda domates, 500 metrekare alanda marul serası kurdum. Seranın kurulmasında ve teknik konularda, İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinden destek aldım. Yazın açık alanda, kışın serada sebze üretimi yapıyorum, iyi bir gelir kaynağı, çiftçilerimize tavsiye ediyorum." diye konuştu.

