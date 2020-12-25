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Alaşehir’de yeşil alanlara yönelik çalışma

MANİSA HABERLERİ  | 25.12.2020 12:32 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından Alaşehir ilçesinde görev yetki ve sorumluluk alanındaki yeşil alanlara yönelik olarak gerekli çalışmalar kısa süre içerisinde hayata geçecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından Alaşehir ilçesinde görev yetki ve sorumluluk alanındaki yeşil alanlara yönelik olarak gerekli çalışmalar kısa süre içerisinde hayata geçecek. İlçedeki park ve yeşil alanlarda incelemelerde bulunan Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda yeşillendirme çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı ve Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Alaşehir Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Himmet Güneş ile birlikte görev yetki ve sorumluluk alanındaki park, meydan ve yeşil alanlarda incelemelerde bulundu. Vatandaşlardan gelen talepler ve Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı uygulama programı doğrultusunda yeşil alanlara yönelik çalışmaların gerçekleştiğini belirten Daire Başkanı Hakan Göktaş, “İl genelinde olduğu gibi Alaşehir ilçemizde de faaliyetlerimiz devam ediyor. Alaşehir’deki mevcut alanlarımızı daha yeşil hale getirmek için yapabileceğimiz çalışmaları değerlendirdik. Program dahilinde ivedi şekilde çalışmalarımıza başlayacağız” diye konuştu.

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