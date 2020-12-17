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Alaşehir’e hizmet için görüş alışverişinde bulundular

MANİSA HABERLERİ  | 17.12.2020 14:15 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nu makamında konuk etti.Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

Alaşehir’e hizmet için görüş alışverişinde bulundular

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nu makamında konuk etti.
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu. Belediye Başkanı Öküzcüoğlu, Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya tarafından konuk edildi. Ziyarette ilçede gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyet ifade eden Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, ziyareti nedeniyle Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’na teşekkürlerini iletti.

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