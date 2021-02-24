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Alaşehir’in gururu Avrupa’da

24.02.2021 09:57 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde doğan Cevdet Kömürcüoğlu’nun, Avrupa Uluslar Kupası maçlarında yardımcı hakem olarak görev alacak olması ilçede gurur kaynağı oldu.Manisa’nın Alaşehir ilçesinde doğan Cevdet Kömürcüoğlu, 25 Şubat Perşembe günü Avrupa Uluslar Kupası maçında yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde doğan Cevdet Kömürcüoğlu’nun, Avrupa Uluslar Kupası maçlarında yardımcı hakem olarak görev alacak olması ilçede gurur kaynağı oldu.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde doğan Cevdet Kömürcüoğlu, 25 Şubat Perşembe günü Avrupa Uluslar Kupası maçında yardımcı hakem olarak görev yapacak. Türkiye saatiyle 23.00’te oynanacak olan Dinamo Zagrep-Kransnodar maçında görev alacak olan yardımcı hakem Cevdet Kömürcüoğlu ilçeye gurur yaşattı.
Oğlunun böyle bir maçta görev almasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyleyen baba Önder Kömürcüoğlu, "Oğlumla gurur duyuyorum. Alaşehir’in gururu olarak yurt dışında Türkiye’yi temsil ediyor. Her anne ve babanın yaşamak istediği bu duygu anlatılmaz, yaşanır. Vatandaşlarımızdan tebrik telefonları alıyorum, çok mutlu oluyorum. Tüm Alaşehirliler adına başta oğlum olmak üzere tüm görev arkadaşlarına başarılar diliyorum" dedi.

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