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Alaşehir’in tarihi çınarı Ayşe nine 107 yaşında vefat etti

MANİSA HABERLERİ  | 17.11.2020 14:16 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinin en yaşlı kadını olarak bilinen Ayşe Şercan, 107 yaşında hayatını kaybetti.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinin en yaşlı kadını olarak bilinen Ayşe Şercan, 107 yaşında hayatını kaybetti. Şercan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 107 yaşındaki Ayşe Şercan, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Evinde hayatını kaybeden Şercan için Yıldız Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Şercan kılınan cenaze namazı sonrasında Asri Mezarlıkta toprağa verildi. 4 çocuk ve 8 torun sahibi olan Şercan’ın Atatürk’ü 4 kez gördüğü belirtilirken, cenaze sonrasında yakınlarına baş sağlığı dileyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir’in canlı tarihi Ayşe Şercan’nın anlattıklarıyla Atatürk’ü dinlediklerini ve onun hikayeleriyle büyüdüklerini söyledi.

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