Alaşehirli muhtarlara afet eğitimi

Alaşehir Kaymakamlığı tarafından muhtarlara yönelik organize edilen AFAD eğitim toplantısı yapıldı.

Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi’nde yapılan eğitim toplantısına Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ve 87 mahallenin muhtarı katıldı. Manisa Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma Teknisyeni İbrahim İşlek katılımcılara yaşanabilecek afet öncesi ve sonrası yapılması gereken davranışları slayt gösterileriyle anlattı.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "İçişleri Bakanlığı tarafından bu yıl afet eğitim yılı olarak ilan edildi. Burada görevli teknik personel sizlere afet bilinci kültürü eğitimi verecek. Afet öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılması gerekir, nasıl davranılması gerekir burada öğreneceğiz. Hepimizin bu eğitime ihtiyacı var." dedi.

Manisa Valiliği Afet ve Acil Durum Müdahale Şube Acil Birim elemanı İbrahim İşlek, deprem, yangın, sel gibi olağan üstü ve acil durumların her an ve beklenmedik bir anda yaşanabileceğini anlattı. "Acil durumlar karşısında panik yaşamadan doğru düşünerek ve doğru hareketi yapmamız gerekiyor." diyen İşlek, "Afet öncesi evlerimizde, işyerlerimizde almamız gereken önlemler, ev eşyalarımızın sabitlenmesi. Afet esnasında durabileceğimiz, güvenli yerlerin oluşturulması gibi önlemleri almamız, yaşam boşluklarını oluşturmamız gerekiyor. Bunu yapabilmek için de yeterli bilgi ve birikime sahip olmamız gerekiyor." diye konuştu.

İbrahim İşlek muhtarlara slayt gösterileri ile afet ve acil durumlarda neler yapılması, nasıl hareket edilmesi, doğru ve yerinde uygun davranışların nasıl yapılacağını anlattı.

