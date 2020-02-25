Alaşehirli öğrencilerden Alzheimer hastalarına moral

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde ortaokul öğrencileri Alaşehir Belediyesi Alzheimer Merkezi’ni ziyaret ederek hastalara moral verdi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri Alaşehir Belediyesi Alzehimer Merkezinde bulunan hastaları ziyaret etti. Hastalarla sohbet eden öğrenciler, hastalara moral oldu. Ziyaretin ardından açıklama yapan Alaşehir Ortaokulu Müdürü Süleyman Büyükkarcı, "Okullarda ders çalışmanın yanı sıra günlük olayların etkisinden uzaklaşarak, duygusal gelişimlerini ve yardımlaşma becerilerinin de gelişmesi gerekir. Bu duyguların gelişmesi için de bazı konular anlatılarak öğrenilemez, ancak yaşanarak öğrenilebilinir. Okulumuz Türkçe öğretmeni Pınar Yardımcı, 5. sınıf öğrencilerimizle birlikte Alaşehir Belediyesi Alzehimer Merkezi’nde bulunan hastalarımızı ziyaret ettiler. Öğrencilerimizi ellerinde çiçeklerle karşılarında gören Alzehimer hastaları duygulu anlar yaşadılar. Öğrencilerimizi bu tür etkinlik ve sosyal olayları yaşatarak, öğretmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Hastaların ziyaretten memnun kaldığını belirten Alaşehir Belediyesi Alzehimer Merkezi sorumlusu Psikolog Gülin Beşikçi, "Yapılan ziyaret ile hem hastalarımız mutlu oldular hem de öğrencilerimiz böyle bir ortamı görerek ve yaşayarak öğrenebilme ortamı yaşadılar. Hasta insanların en büyük özlemler ziyaretçilerinin olmasıdır. Bugün de hastalarımız mutlu bir gün yaşadılar" diye konuştu.

