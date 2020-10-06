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Alaşehirli velilere korona virüs eğitimi

MANİSA HABERLERİ  | 06.10.2020 12:47 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokul birinci sınıf öğrenci velilerine yönelik korona virüs tedbirleri konusunda eğitim verildi.Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ilkokul birinci sınıf öğrenci velilerine korona virüs tedbirleri konusunda eğitim düzenlendi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokul birinci sınıf öğrenci velilerine yönelik korona virüs tedbirleri konusunda eğitim verildi.
Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ilkokul birinci sınıf öğrenci velilerine korona virüs tedbirleri konusunda eğitim düzenlendi. Rehber öğretmen Ziya Bircan tarafından Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu birinci sınıf öğrencilerine verilen eğitimde korona virüs tedbirlerine uyma, çocukların uymasını sağlama ve örnek olmaları anlatıldı.
Eğitimlerle ilgili konuşan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Bazı vatandaşlar ’bana bir şey olmaz’ diyor, bazı vatandaşlar da çok panik yapıyor. İkisi de doğru değil. Biz Alaşehir’de veliler olarak maskenin önemini kendimiz kavrar, çocuklarımıza da kavratabilirsek, zaten ciddi manada bir sıkıntı yaşamamız mümkün değil. Temel sıkıntımız bu hastalığı ya çok büyütüyoruz, yada çok küçültüyoruz. Onun için bizim sizlerden istediğimiz, ne küçük görelim, ne de çok büyütelim. Durulması gereken yerde olalım. Bununda maske, mesafe, temizlik olduğunu unutmayalım. Alaşehir olarak kolluk kuvvetleriyle bu konuda sürekli çalışıyoruz. Ancak sadece kolluk kuvvetleriyle bunu başarmamız mümkün değil. Hepimiz birlikte uyulması gereken kurallar uyacağız, uymayanları uyaracağız. Alışveriş yaptığımız yerlerde maske takılmıyorsa, hijyen kurallara uyulmuyorsa buralardan alış veriş yapmayalım ve mutlaka uyaralım. Biz maske mesafe, hijyen kurallarına uyarsak, uymayanları uyarırsak korona Alaşehir’i teğet geçecek" dedi.
Eğitimlere Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Halk Eğitim Müdürü Süleyman Ölmez, Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu Müdürü İsmail Ekici ve öğrenci velileri katıldı.

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