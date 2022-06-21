YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Albaraka Garaj 6'ncı dönem başvuruları başladı

Albaraka Garaj 6'ncı dönem başvuruları başladı

21.06.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çetin: - "Geleceğin parlak girişimlerinin desteklenmesi noktasında Albaraka Garaj olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk bünyesinde, teknoloji tabanlı ürün ya da hizmet geliştirmiş girişimcilerin hızlandırma olanakları ile desteklendiği Albaraka Garaj, 6'ncı dönem başvurularını almaya başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, girişimcilere hibe, mentorluk, eğitim, network, API ve ofis desteği gibi imkanlar sunan Albaraka Garaj, yeni girişimlerini bekliyor.

20 Temmuz'a kadar başvuru yapılabilecek Albaraka Garaj Hızlandırma Programı'nda geçen dönemlerde FinTek'ten SaaS'a, yapay zekadan regülasyon teknolojilerine, eğitimden sağlık teknolojilerine kadar birçok alanda girişim desteklendi. Albaraka Türk bünyesindeki diğer iştiraklerin de desteklediği Albaraka Garaj Hızlandırma Programı startup ekosistemine değer katmaya çalışan projeleri kabul ediyor.

Kurulduğu günden bu yana 100'den fazla girişimi destekleyen, hibe ve ürün/hizmet satın almalarıyla 10 milyon TL'den fazla finansal destek ayıran Albaraka Garaj girişim dünyasına önemli katkılar sunuyor. Kabul ettiği girişim başına 100 bin TL'ye kadar hibe ayıran Albaraka Garaj birçok farklı destek sağlıyor.

Girişimlere ofis imkanı, mentorluk ve eğitim programları, network ve API ayrıcalığı gibi destekler sağlayan Albaraka Garaj güçlü partnerleriyle girişim ekosistemine yatırım sağlıyor. AlbarakaTech Global, Albaraka API, APY Ventures, Albaraka Portföy Yönetimi, Insha Ventures gibi Albaraka Türk iştirakleriyle iş birliğinin yanı sıra Amazon Web Services, Microsof, Hubspot, Notion, Twilio gibi global araçlar girişimlerin kullanımına sunuluyor. Ayrıca yerel partnerliklerle de iş birliği kuran Albaraka Garaj'ın stratejik ortakları arasında Olmadık Ofis, Yaratıcı Yıkım, B2Press, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi gibi şirket ve kurumlar yer alıyor.

Bu yıl da onlarca girişime kapılarını açacak olan Albaraka Garaj'a başvurular 20 Temmuz tarihine kadar "www.albarakagaraj.com" adresinden yapılabilecek.

- "Yeni girişimleri ağırlayacağımız için heyecanlıyız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çetin, Albaraka Garaj olarak yıllardır girişimcilik ekosistemini desteklerini belirterek, "Bu desteklerin sonucunda kendi sektörlerinde öncü girişimlerin oluşmasında büyük faydalar sağladık." ifadelerini kullandı.

Albaraka Türk'ün iştiraklerinin de iş birliği ile sürdürdüğü Albaraka Garaj programının bu kapsamda ekosistem için önemli bir değer oluşturduğunu aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"Startup dünyasının potansiyeli yüksek girişimlerini desteklemek iş dünyamız için çok kıymetli. Bu yıl da 6'ncı defa kapılarını açacak olan Albaraka Garaj'da yeni girişimleri ağırlayacağımız için heyecanlıyız. Geleceğin parlak girişimlerinin desteklenmesi noktasında Albaraka Garaj olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ürününe, hizmetine inanan, projesiyle girişim dünyasında yerini alan girişimcileri Albaraka Garaj'a başvurmaya bekliyor ve başarılar diliyorum."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaşam Boyu Başarı Ödülü şef ve besteci Tan Dun'a verildiYaşam Boyu Başarı Ödülü şef ve besteci Tan Dun'a verildi
Anahtar Kelimeler:
Albaraka Türk

İstanbul Namaz Vakitleri 23 Haziran Perşembe

İmsak
03:24
Sabah
05:25
Öğle
13:11
İkindi
17:11
Akşam
20:47
Yatsı
22:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler23 Haziran Perşembe

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Deniz Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hapishane mahkumu bir katille evlenmeye hazırlanıyor!

Hapishane mahkumu bir katille evlenmeye hazırlanıyor!

Merdivenlerden çıkmakta zorlanıyorsanız...

Merdivenlerden çıkmakta zorlanıyorsanız...

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Sağlık bakanı 'inmelere' neden olan seks pozisyonunu yasakladı!

Sağlık bakanı 'inmelere' neden olan seks pozisyonunu yasakladı!

Tam 30 yıl! Issız bir adada çırılçıplak yaşadı

Tam 30 yıl! Issız bir adada çırılçıplak yaşadı

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.