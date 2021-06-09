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Albaraka Türk, KOBİ'lere robotik iş gücü kazandırıyor

09.06.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz: - "Albaraka, yatırım yaptığı firmalardan biri olan ve robotik süreç otomasyonu desteği sunan Kronnika'nın robot iş gücü hizmeti ile KOBİ'lerin dijital dönüşümlerini hızlandırıp şirketleri geleceğe taşıyacak"

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk'ün yatırım yaptığı firmalardan biri olan Kronnika, robotik süreç otomasyonuyla sürekli ve periyodik işleri otomatikleştirerek KOBİ'lerin süreçlerini hızlandırmaya ve maliyetlerini düşürmeye yardımcı oluyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, KOBİ'lerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Banka, KOBİ'lerin dijital dönüşümünü hızlandırmak ve verimliliğini artırmak için Kronnika ile süreçleri dijital iş gücüne aktararak, zaman tasarrufu sağlamanın yanı sıra sürekli ve periyodik işleri otomatikleştirerek KOBİ'lerin maliyetlerini düşürmeye yardımcı oluyor. Albaraka Türk'ün KOBİ'lere bu kapsamda sağladığı destek, sektörde ilk olma özelliği taşıyor.

Albaraka Türk, KOBİ'lerin dijitalleştirmeye yönelik geliştirdiği bu iş birliğinin yanı sıra düzenlediği kampanya kapsamında, KOBİ'lere vade farksız 12 ay finansman imkanı ve yüzde 20 ekstra dakika paketi avantajı sunuyor.

- "KOBİ’leri geleceğe taşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, Albaraka'nın yatırım yaptığı firmalardan biri olan ve robotik süreç otomasyonu desteği sunan Kronnika'nın, robot iş gücü hizmeti ile KOBİ'lerin dijital dönüşümlerini hızlandırıp şirketleri geleceğe taşıyacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Robotik süreç otomasyonu (RPA), işletmelerdeki sürekli ve düzenli olarak uygulanan işlemlerin veya iş süreçlerinin otomatikleştirilerek dijital iş gücü tarafından gerçekleştirilmesidir. Robotlar, herhangi bir iş biriminde veya departmanda çok zaman alan süreçleri devralarak KOBİ'lere hem zaman ve maliyet avantajı kazandırıyor hem de işletmelerin dijital dönüşümünü hızlandırıyor. Biz Albaraka Türk olarak sadece maddi anlamda değil, dijitalleşme anlamında da KOBİ'lerimizi desteklemek istiyoruz. 30 Eylül'e kadar sürecek kampanyamız kapsamında KOBİ'lerimize sunduğumuz vade farksız 12 ay finansman imkanı ve yüzde 20 ekstra dakika fırsatı devam ediyor."

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