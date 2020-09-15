Albaraka Türk pazarlama kadrosunda üst düzey atamalar

2015 yılından itibaren Albaraka Türk Katılım Bankası'nda çeşitli görevlerde bulunan M. Esad Doğanlı da İletişim ve Marka Yönetiminden sorumlu Müdür Vekili olarak atandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, gerçekleşen atamalar öncesi Genel Müdür Danışmanı olan Mehmet Fatih Yorulmaz, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na getirilirken, daha önce Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Hasan Altundağ, Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı.

2005 yılında Cidde'deki İslam Kalkınma Bankası'na katılarak Afganistan, Pakistan ve Sudan gibi ülkelerde proje yöneticiliği yaptı.

2007'de ABD'ye dönerek Harvard Business School'da işletme yüksek lisansını (MBA) yüksek şeref öğrencisi olarak tamamladı. Yorulmaz, sonrasında Boston Consulting Group'un Boston ve İstanbul ofislerinde finans sektörünün önde gelen şirketlerine yönetim danışmanlığı hizmeti verdi.

Türk Telekom'da Genel Müdür Danışmanı ve TTNET'de Pazarlama, Satış ve İş Geliştirmeden sorumlu Kıdemli Direktör görevlerinde bulunan Yorulmaz, 2014 yılında İslam Kalkınma Bankası'nın özel sektör kolu olan ICD'de kredi tahsis biriminde Orta Asya ve Türkiye'den sorumlu yönetici olarak çalışmaya başladı.

Yorulmaz, 2016 yılında uluslararası bir fintech girişimi olan Compare Europe Group’un Ülke Yöneticisi olarak Türkiye ofisini kurdu.

2017 yılında Albaraka Türk'e Genel Müdür Danışmanı olarak katılan Yorulmaz, Temmuz 2020'den itibaren Pazarlama Müdürlüğü, Ürün Yönetimi Müdürlüğü, İletişim ve Marka Yönetimi Müdürlüğü ve Fiyatlama Strateji ve Yönetişim Servisi birimlerinden sorumlu Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürüyor.