YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Albaraka Türk'ten çocuklara özel Karagöz Hacivat videoları

Albaraka Türk'ten çocuklara özel Karagöz Hacivat videoları

04.04.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karagöz Hacivat gölge oyunları, ramazan ayı boyunca her gün saat 20.30'da yayında olacak

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, çocuklar için hazırlanan Karagöz Hacivat gölge oyunu video içeriklerini YouTube kanalında yayınlayacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, ramazan ayında çocukları unutmadı. Türk kültürünün en önemli ögelerinden Karagöz ve Hacivat, gölge sanatçısı Emre Turanlı tarafından Albaraka Türk destekleriyle dijital dünyaya taşındı.

Karagöz ve Hacivat gölge oyunu videoları, çocukların en çok vakit geçirdiği ve çocuk özelliği ile de kullanılabilen YouTube platformunda Albaraka Türk kanalında paylaşılacak.

Çocuk Fakültesi Kurucu Ortağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Gölge Sanatçısı Emre Turanlı tarafından hazırlanan içerikler ramazan ayı boyunca her gün iftar sonrası saat 20.30'da yayınlanacak. Albaraka Türk destekleriyle yayınlanacak olan Karagöz ve Hacivat gösterileriyle kültür ögelerinin yeni nesillere aktarılması ve dijital dünyada da var olması amaçlanıyor.

- Ramazan ayı boyunca öğretici konular işlenecek

Her oyunda farklı bir temanın ve öğretici konunun yer alacağı videolar çocuklara nasihatler veren içerikler sunacak. İçerikler, ramazan ayı boyunca 29 farklı konuya değinecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Gölge Sanatçısı Emre Turanlı, Çocuk Fakültesi Kurucu Ortağı olarak çocuklar için ürettiği içerik ve çalışmalarla tanınıyor.

- "Çocuklarımızın kültür ögelerimizi tanımasını önemsiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Müdürü M. Esad Doğanlı, şunları kaydetti:

"Karagöz ve Hacivat kültürel değerlerimizin önemli bir ögesi. Bu denli değerli bir ögeyi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak ise bizlere bir görev oluyor. Albaraka Türk olarak kültür ve sanat dünyasına kattığımız çalışmalar bu görevlerin bir yansıması diyebiliriz. Bu ramazan ayında çocuklarımızı da unutmadık ve onları Karagöz Hacivat dünyasına dijital ortamda bir yolculuğa çıkarmak istedik. Gölge sanatlarının ve çocuk gösterilerinin ülkemizdeki önde gelen isimlerinden Emre Turanlı ile gerçekleştirdiğimiz bu projede ramazan ayı boyunca YouTube'da Karagöz ve Hacivat içerikleri sunacağız. Tüm çocukları ve ebeveynleri her akşam 20.30'da YouTube kanalımıza bekliyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su fakiri olmamak için "sünger şehirler haline gelmeliyiz"Su fakiri olmamak için "sünger şehirler haline gelmeliyiz"
Trabzonspor'dan kamulaştırma açıklamasıTrabzonspor'dan kamulaştırma açıklaması
Giresunspor-Sivasspor maçının ardındanGiresunspor-Sivasspor maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
Albaraka Türk Ramazan

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Nisan Pazartesi

İmsak
05:08
Sabah
06:36
Öğle
13:12
İkindi
16:48
Akşam
19:38
Yatsı
21:01
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu zararını kimse bilmez! Ayarını kaçırırsanız...

Bu zararını kimse bilmez! Ayarını kaçırırsanız...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Boşanmak için servet harcadılar! 2 yıl sonra her şey değişti

Boşanmak için servet harcadılar! 2 yıl sonra her şey değişti

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.