Albaraka Türk’ten koronavirüse karşı önlemler

İSTANBUL (AA) - Müşterilerine çok zorunlu olmadıkça evlerinde kalmalarını ve şubelere gitmemelerini öneren Albaraka Türk, alışverişlerde öncelikle banka kartı veya kredi kartı kullanmalarında temassız ödemeyi tercih etmelerini, nakit paraya ihtiyaç duyanların ise Albaraka ATM'lerden işlemlerini QR kodla yapmalarını öneriyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen önlemlerle uyumlu şekilde, toplum sağlığı açısından riskleri en aza indirmek adına, bankacılık hizmetlerinde kesintiye gitmeden, çalışanları ve müşterileri için aldığı önlemleri üst seviyeye çıkardı.

Tüm bankacılık fonksiyonlarını kesintisiz sürdürülebilmesi için gerekli alt yapıya sahip olan Albaraka Türk, başta genel müdürlük olmak üzere Türkiye genelindeki tüm şubelerinde hem çalışanlarının hem de müşterilerinin sağlığını ön planda tutarak önlemlerini artırdı.

Albaraka Türk, bu süreçte Albaraka Mobil, Albaraka İnternet Şubesi ve Albaraka ATM’leri üzerinden 7/24 kesintisiz hizmet sunarken, günlük ATM para çekme limitini 5 bin TL’ye çıkardı.