Albaraka Türk'ün kurduğu şirket, ilk kurumsal kira sertifikası ihracını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk tarafından şirketlerin kira sertifikası ihraçlarına aracılık etmek amacıyla kurulan Değer Varlık Kiralama Şirketi (Değer VKŞ), MNG Kargo'nun kira sertifikası ihracına aracılık işlemini başarıyla tamamladı.

Albaraka Türk açıklamasına göre, banka, 2021'de gerçekleştirdiği 109 ihraç ve 22,2 milyar TL hacimle sektörde gerçekleştirilen kira sertifikalarının yüzde 23'ünü karşılayarak katılım bankaları arasında bu alanda zirvede yer aldı.

Sermaye piyasalarında edindiği bu deneyimle, üçüncü tarafların ihraçlarına aracılık ederek şirketlerin sermaye piyasalarına erişimine katkı sağlamayı hedefleyen Albaraka Türk, ilk adımı Değer Varlık Kiralama Şirketini kurarak atmıştı. Değer VKŞ, sektörünün öncü şirketlerinden MNG Kargo'nun kira sertifikası ihracını başarıyla tamamlayarak ilk ihracını gerçekleştirdi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Albaraka Türk Genel Müdürü Malek K. Temsah, şirketlerin alternatif kaynak arayışına yöneldiği, görece cazip getiri elde etmek isteyen yatırımcıların daha güvenilir ve likit yatırım araçları arayışında olduğu bu dönemde, özel sektör kira sertifikalarının ön plana çıktığını bildirdi.

Faaliyete 2020'de başlayan Değer VKŞ aracılığıyla kurumsal firmaların sermaye piyasalarına erişimine olanak sağlayarak finansman ihtiyaçlarına alternatif çözüm üretmeyi amaçladıklarını kaydeden Temsah, MNG Kargo'nun kira sertifikası ihracına aracılık işlemini başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını anlattı.

- "75 milyon TL'lik fon topladık"

Malek K. Temsah, "Gerçekleştirilen işlemle, firma için 6 ay ve 1 yıl olmak üzere iki farklı vade alternatifiyle toplam 75 milyon TL fon topladık. Bizim şirketimiz için de bir ilk olan bu tarz işlemlerin önümüzdeki yıllarda şirketlerin talepleri doğrultusunda artarak devam edeceğini düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Temsah, kurumsal firmaların kira sertifikası ihraç talepleri doğrultusunda Albaraka Türk olarak onların yanında yer almaya devam edeceklerini aktardı.

- "Hayatı kolaylaştıran projelerde kullanacağız"

MNG Kargo Üst Yöneticisi (CEO) Kağan Gündüz de iki yıl önceki 2 yıl vadeli ihracın ardından, Albaraka Türk aracılığıyla bir kez daha kira sertifikası ihracı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Gündüz, "Piyasanın yoğun ilgisiyle gerçekleşen bu ihraç sonucunda elde ettiğimiz 75 milyon TL'lik fonu, yine insana dokunan, hayatı kolaylaştıran projeleri hayata geçirmek için kullanacağız." ifadesini kullandı.

