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  4. Albay Atasoy, yılbaşı denetimlerine katıldı

Albay Atasoy, yılbaşı denetimlerine katıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 31.12.2019 21:42 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, jandarma ekiplerince yapılan yılbaşı denetimlerine katıldı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek ve vatandaşların huzurlu bir yılbaşı gecesi geçirmelerini sağlamak maksadıyla alınan tedbirleri artırdı.

Albay Atasoy, yılbaşı denetimlerine katıldı

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, jandarma ekiplerince yapılan yılbaşı denetimlerine katıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek ve vatandaşların huzurlu bir yılbaşı gecesi geçirmelerini sağlamak maksadıyla alınan tedbirleri artırdı. Bu kapsamda, trafik güvenliği için il ve ilçelerde dronelerle desteklenmiş 45 trafik devriyesi, 110 önleyici kolluk devriyesi ve 514 personelle trafik personeli görevlendirildi. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy’da Adıyaman- Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Akpınar Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki yol kontrol ve arama faaliyetine katıldı.
Albay Atasoy, araç sürücülerini dikkatli olmaları konusunda uyardı ve vatandaşlarımıza mutlu yıllar diledi.
Sürücülere emniyet kemerinin önemi, yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması, trafik kurallarına uyulması konusunda bilgi verildi.

Albay Atasoy, yılbaşı denetimlerine katıldı

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