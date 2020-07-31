YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Albay Atasoy’dan veda mesajı

Albay Atasoy’dan veda mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 31.07.2020 15:28 | Son Güncelleme

Jandarma Genel komutanlığı Personeli 2020 Yılı Atama ve Terfileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazetede yayımlanmasıyla Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına atanan Albay Ercan Atasoy veda mesajında bulundu.Adıyaman İl Jandarma Komutanlığından Eskişehir Jandarma Komutanlığına atanan Albay Ercan Atasoy, “Beş yıl görev yaptığım huzur ve barış kenti Adıyaman’dan 2020 yılı Jandarma Genel Komutanlığına ait Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına atandım.

Albay Atasoy’dan veda mesajı

Jandarma Genel komutanlığı Personeli 2020 Yılı Atama ve Terfileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazetede yayımlanmasıyla Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına atanan Albay Ercan Atasoy veda mesajında bulundu.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığından Eskişehir Jandarma Komutanlığına atanan Albay Ercan Atasoy, “Beş yıl görev yaptığım huzur ve barış kenti Adıyaman’dan 2020 yılı Jandarma Genel Komutanlığına ait Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına atandım. Görev yaptığım süre içerisinde Adıyaman ilinin asayişini sağlamakta en büyük desteği gördüğüm başta Adıyamanlı hemşehrilerim olmak üzere, huzur ve ahenk içerisinde çalıştığımız tüm kamu kurum kuruluş personeline, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığının fedakâr personeli ile güvenlik korucularına sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Gurur ve huzur içerisinde görev yaptığım Adıyaman’dan ayrılırken hüzün yaşamakla birlikte kalıcı dostluklar edinmenin verdiği mutluluk bu hüznü hafifletmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Adıyaman’dan ayrılırken, yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaşarak ihya edeceğimiz Kurban Bayramının Jandarma Teşkilatının fedakar personeli ve ailelerine, Adıyamanlı hemşehrilerime ve milletimize hayırlara vesile olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aşklarını ilan ettiler! Aşklarını ilan ettiler!
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakam ilçe giriş noktasında araçları denetledi

Kaymakam ilçe giriş noktasında araçları denetledi

Kaymakam Sarı’ya muhteşem uğurlama

Kaymakam Sarı’ya muhteşem uğurlama

Bu görüntüler Bursa’ya çok yakıştı

Bu görüntüler Bursa’ya çok yakıştı

Meşhur tatlıya bu bayramda da talep yağıyor

Meşhur tatlıya bu bayramda da talep yağıyor

Başkan Sayan’dan vefalı ziyaret

Başkan Sayan’dan vefalı ziyaret

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

Adıyaman Namaz Vakitleri 31 Temmuz Cuma

İmsak
03:46
Sabah
05:23
Öğle
12:38
İkindi
16:28
Akşam
19:44
Yatsı
21:14

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler31 Temmuz Cuma

İlkay Eczanesi
Merkez
Öncel Eczanesi
Merkez
Varan Eczanesi
Merkez
Besni Eczanesi
Besni
Köseler Eczanesi
Golbasi
Kahta Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Polis merkezinde gözaltındaki şahıslara saldırı

Polis merkezinde gözaltındaki şahıslara saldırı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kahta’da yol sorunu çüzülüyor

Kahta’da yol sorunu çüzülüyor

Tabelalar Yenileniyor

Tabelalar Yenileniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.