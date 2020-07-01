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Albay Reşat Çiğiltepe’nin adı parka verildi

ANTALYA HABERLERİ  | 01.07.2020 16:28 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi’nin Temmuz ayı meclis toplantısında, Büyük Taarruz sırasında Afyonkarahisar Çiğiltepe’yi yarım saat içinde alma sözünü tutamadığı için intihar eden Albay Reşat Çiğiltepe’nin adının Yüksekalan Mahallesi’nde parka verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.Muratpaşa Belediyesi’nin Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, belediye kültür salonunda gerçekleştirildi.

Muratpaşa Belediyesi’nin Temmuz ayı meclis toplantısında, Büyük Taarruz sırasında Afyonkarahisar Çiğiltepe’yi yarım saat içinde alma sözünü tutamadığı için intihar eden Albay Reşat Çiğiltepe’nin adının Yüksekalan Mahallesi’nde parka verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
Muratpaşa Belediyesi’nin Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, belediye kültür salonunda gerçekleştirildi. Korona virüs salgını dolasıyla alınan önlemler kapsamında, meclis üyeleri salonun seyirci koltuklarına aralıklı olarak oturdu. Salona girişte meclis üyeleri, izleyiciler ve belediye çalışanlarının antiseptikle ellerini dezenfekte etmeleri sağlanırken maskesi olmayanlara da maske verildi.
Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla açılan meclis, siyasi parti gruplarının gündem dışı konuşmalarıyla devam etti. Önergelerle birlikte 37 maddenin görüşüldüğü mecliste, Muratpaşa Belediyesi’nin 2019 yılı faaliyet raporu da oylandı.
Görüşmeler sırasında Başkan Uysal, meclis başkanlığını vekil Hüseyin Sarı’ya bıraktı. Uysal, faaliyet raporunun oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından, “Emeği geçen meclis üyelerimize, çalışanlarımıza ben de çok teşekkür ediyorum. Aynı hızla, aynı ilkelerle ülkemize, şehrimize, insanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Seçimler yapıldı
Muratpaşa Belediyesi encümeni ve meclis komisyonlarına üye seçimlerinin de yapıldığı toplantıda encümen üyeliklerine, CHP grubunun önerisiyle Murat Şimşek, Canan Keleş ve Derya Karakoç seçildi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuyla birlikte Planlama ve İmar Komisyonuna üye seçimlerini de yapıldığı mecliste ayrıca, 17 ihtisas komisyonu kurulması da karara bağlandı ve üye seçimleri gerçekleştirildi.

Albay Reşat Çiğiltepe adı parka verildi
Muratpaşa Belediye Meclisi’nde, Büyük Taarruz sırasında Afyonkarahisar Çiğiltepe’yi yarım saat içinde alma sözünü tutamadığı için intihar eden Albay Reşat Çiğiltepe’nin adının Yüksekalan Mahallesi’nde parka verilmesi de oy birliğiyle kabul edildi. İlgili gündem CHP grubunun önerisiyle komisyona sevk edilmeden doğrudan meclisçe oylanarak kabul edildi. Muratpaşa Belediyesi’nin Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Pazartesi yapılacak ikinci oturumla devam edecek.

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