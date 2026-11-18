Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, yaşadığı sakatlığın ardından sahalara geri dönmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sol dizinden ameliyat edilen yıldız oyuncu, rehabilitasyon sürecinde yeni bir aşamaya geçerek bireysel antrenmanlarına başladı.

ASENSİO'DAN YOĞUN MESAİ

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Marco Asensio, iyileşme sürecinde önemli mesafe katetti. Sarı-lacivertli kulüp, 21 Ekim'de yaptığı açıklamada İspanyol futbolcunun sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle ülkesinde artroskopik operasyon geçirdiğini duyurmuştu.

Başarılı geçen ameliyatın ardından oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık üç ay sürmesi bekleniyordu. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Asensio, fiziksel olarak yeniden hazır hale gelmek için yoğun bir program uyguluyor.

PAYLAŞIMI HEYECAN YARATTI

Rehabilitasyonunda yeni bir döneme giren 29 yaşındaki futbolcu, bireysel çalışmalarına hız verdi. Spor salonunda gerçekleştirdiği özel antrenmandan görüntüleri kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Asensio, sahalara dönüş yolunda olduğunu gösterdi.

İspanyol yıldızın bu paylaşımı, yeniden formasına kavuşmasını bekleyen Fenerbahçe taraftarlarını da heyecanlandırdı.