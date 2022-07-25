YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Albayrak Grubu CEO'su Bolat: "Devletimiz ekilmedik bir metrekare arazi kalmaması için çalışıyor"

Albayrak Grubu CEO'su Bolat: "Devletimiz ekilmedik bir metrekare arazi kalmaması için çalışıyor"

25.07.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(Ekim öncesinden hasat sonrasına kadar) Birçok noktada, çok farklı kalemlerde devletimiz tarafından teşvik ve destekler veriliyor. Verilen teşvik ve desteklerle tarımsal üretimi fırsata çevirmek gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - Albayrak Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Bolat, devletin ekilmedik bir metrekare arazi kalmaması için çalıştığını belirterek, "Genel hatlarıyla bu politikalar arz-talep dengesini koruyarak, gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskısını azaltmaya yönelik uygulamalardır." ifadesini kullandı.

Albayrak Grubu'ndan yapılan açıklamada, 26 Temmuz Hasat Bayramı'na ilişkin değerlendirmeleri yer alan Bolat, son yıllarda yaşanan salgının, tarımın tüm dünyada ve Türkiye'de yeniden anlaşılmasını sağladığını bildirdi.

Dünya üzerinde yaşanan savaşların tarımsal üründe tedarik zincirini olumsuz etkilediğini aktaran Bolat, devletin bu anlamda gayretli çalışmalarının tüm dünya tarafından takdirle karşılandığını anlattı.

Bolat, "Devletimiz ekilmedik bir metrekare arazi kalmaması için çalışıyor. Bu amaçla üretilen politikalar kamuoyunca bilinmektedir. Genel hatlarıyla bu politikalar arz-talep dengesini koruyarak, gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskısını azaltmaya yönelik uygulamalardır." yorumunu yaptı.

Lojistik ve depolama alanlarında gerekli düzenlemeleri yapmanın ve teşvik, destek ve sosyal yardım uygulamalarını gözden geçirerek etkin olmayan uygulamaları kaldırmanın da bu kapsamda değerlendirildiğini kaydeden Bolat, "Tarım arazilerinin korunmasını ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla arazi toplulaştırmayı düzenlemek ve hızlı bir şekilde sonuçlandırmak, sulanabilir tarım arazilerinde sulama imkanlarının ve altyapılarının geliştirilmesi de bu uygulamalar dahilindedir." ifadesini kullandı.

- "Yerli ve milli üretimin her zaman destekçisiyiz"

Ömer Bolat, Albayrak Grubu olarak ülkenin geleceği için faaliyet gösterdikleri tarımdan sanayiye, inşaattan medyaya uzanan pek çok sektörde sürdürülebilir bir anlayışla çalıştıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Sürdürülebilir bir gelecek için yerli ve milli üretimin her zaman destekçiyiz, öncü şirketlerindeniz. Bugün başta TÜMOSAN olmak üzere, Sukkar Şeker ve Mezra Ziraat şirketlerimizle tarım sektöründe önemli faaliyetler yapıyor, üreticilerimize destek oluyoruz. TÜMOSAN markamızla ülkemizde 88 bayi, 42 yedek parça bayisi, 400'e yakın servis ve 33 yurt dışı distribütörlüğümüzle binlerce çiftçiye hitap ediyoruz. Yerli ve milli oranı yüzde 100'e varan traktör ve tarım ekipmanlarımızla binlerce üreticiye dokunuyoruz."

- "Yaklaşık 3 bin çiftçiyle hasadımızı gerçekleştiriyoruz"

Bolat, Mezra Ziraat olarak şekerpancarı ürettiklerini kaydederek, üretirken çiftçilere modern tarım eğitiminden tohumuna, sulamasından hasadına kadar pek çok destek verdiklerini bildirdi.

Sukkar Şeker'in Erzurum ve Erzincan'daki şeker fabrikalarında üreticilerden aldığı pancarlarla kristal şeker arzı gerçekleştirdiğini aktaran Bolat, bu iki fabrikanın yaklaşık 3 bin çiftçiyle şekerpancarı üretimi gerçekleştirdiğini, bu yıl yaklaşık 530 bin ton pancar üretimi beklediklerini anlattı.

- "3 yılda şeker fabrikalarına 90 milyon TL yatırım yaptık"

Ömer Bolat, "Tarımsal endüstride üretimi modernize ederek daha kaliteli ve verimli ürün gerçekleştirme, yatırımcıları etkin tarımsal ürün üretim zincirine dahil etme amacıyla Erzurum ve Erzincan şeker fabrikalarını devraldık. Özelleştirmeden sonra hızlı bir iyileştirme, yenileme ve kapasite artırım programı uyguladık." dedi.

Şeker fabrikalarının iyileştirilmesi, modernize edilmesi ve bölgede pancar ekiminin teşvik edilmesi amacıyla 2019, 2020 ve 2021'de 90 milyon TL'ye yakın yatırım yaptıklarını anımsatan Bolat, satın alınan ekipmanlar ve yenilemelerle kapasite artırımına gidilirken üretim sistemindeki değişikliklerle maliyetlerde ciddi tasarruflar sağladıklarını vurguladı.

Bolat, imkanları dahilinde yatırımlarını sürdüreceklerini bildirdi.

- "Üreticiye verilen destekler fırsata çevrilmeli"

Albayrak Grubu CEO'su Bolat, devletin ekim öncesi tohum desteğinden hasat sonrasına kadar birçok alanda üreticiye sunduğu teşvik ve desteklere değinerek, bu destek mekanizmaları sayesinde tarımsal üretimi fırsata çevirmek gerektiğini vurguladı.

Bolat, "Albayrak Grubu olarak bizler de özellikle hasat zamanı üreticilerimize çok büyük destekler sağlıyoruz. Hasat, çiftçimizin toprağında bir yıllık sabırla bekleyişinin, emeğinin ve alın terinin vesilesiyle elde ettiği hasılatı topladığı bir bayramdır. Bu vesileyle Türkiye'nin dört bir yanındaki üreticilerimizin hasat bayramını kutluyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da skuterlerin park sorununa "skuter park" projesiİstanbul'da skuterlerin park sorununa "skuter park" projesi
Bingöl'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın öldüBingöl'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın öldü
Adana'da tırla kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandıAdana'da tırla kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
albayrak albayrak grubu

İstanbul Namaz Vakitleri 25 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:58
Sabah
05:46
Öğle
13:16
İkindi
17:12
Akşam
20:35
Yatsı
22:16

İstanbul Nöbetçi Eczaneler25 Temmuz Pazartesi

Yeni Eczane
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Boğazköy Eczanesi
Arnavutkoy
Marmara Eczanesi
Arnavutkoy
Görkem Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.