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Alçı malzemesi taşıyan tır üst geçide çarptı

DENİZLİ HABERLERİ  | 24.11.2020 13:24 | Son Güncelleme

Denizli’de direksiyon hakimiyetini kaybeden tır önce refüje sonra üst geçide çarparak durabildi.

Denizli’de direksiyon hakimiyetini kaybeden tır önce refüje sonra üst geçide çarparak durabildi. Tırın içerisindeki alçı malzemeleri yola savrulurken, sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Kaza, Sarayköy ilçesi Denizli-Aydın karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 NV 690 plakalı tır sürücüsü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce refüje sonra üst geçide çarparak durabilen tırın içerisinde bulunan alçı malzemeleri yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerinde gelen itfaiye ekibi, tırda sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ardından tırdan dökülen alçı malzemeleri başka araçla taşınırken, trafikte bir süre aksama meydana geldi.
Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumu iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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