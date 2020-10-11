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Aldatmaya yönelik kullanılan tezgah ışıklandırmalarına yasak geldi

BURSA HABERLERİ  | 11.10.2020 18:08 | Son Güncelleme

İnegöl Belediyesi, semt pazarlarında satışa sunulan ürünlerin renk, tazelik, canlılık ve olgunluk durumlarını farklı gösteren aldatıcı, renkli ışık kullanılmasının yasaklandığını duyurdu.İnegöl Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişin yazılı bir açıklama yaptı.

İnegöl Belediyesi, semt pazarlarında satışa sunulan ürünlerin renk, tazelik, canlılık ve olgunluk durumlarını farklı gösteren aldatıcı, renkli ışık kullanılmasının yasaklandığını duyurdu.
İnegöl Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişin yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada semt pazarlarında satışa sunulan ürünlerin renk, tazelik, canlılık ve olgunluk durumlarını farklı gösteren aldatıcı, renkli ışık kullanılmasının yasaklandığı duyuruldu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasaklar Yönetmeliği 156. Maddesinde yapılan değişiklikle; bundan böyle ilçemizde kurulan pazaryerlerinde satışa sunulan ürünlerin renk, tazelik, canlılık ve olgunluk durumlarını farklı gösteren, aldatıcı, renkli ışık kullanılması yasaklanmıştır. Bu kapsamda pazarcılarımız ihtiyaç duyması halinde sadece ‘gün ışığı’ renginde aydınlatma lambası kullanabilecektir. Ayrıca pazar yerlerinin elektrik altyapısına zarar verebilecek yüksek voltajda aydınlatma araçlarının kullanılması da yasaklanmıştır.”

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