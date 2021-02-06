YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Aldığı otomobilin "birleştirilmiş" olduğunu ekspertizde değil rutin bakım için gittiği tamircide öğrendi

Aldığı otomobilin "birleştirilmiş" olduğunu ekspertizde değil rutin bakım için gittiği tamircide öğrendi

06.02.2021 13:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savcılığa suç duyurusunda bulunan Mehmet Özdemir: - "Bütün birikimimle bu arabayı almıştım ama dolandırıldığımı anladım"

DENİZLİ (AA) - Denizli'de ikamet eden Metin Özdemir, Afyonkarahisar'dan aldığı otomobilin, iki ayrı aracın birleştirilmesiyle oluşturulduğunu öğrenince Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Pamukkale Üniversitesinde memur olarak görev yapan Mehmet Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, internet üzerine Afyonkarahisar'da bir satıcıdan, 53 bin 200 lira ödeyerek 2006 model bir otomobil satın aldığını belirtti.

Otomobili satın almadan önce bir ekspertiz firmasına götürdüğünü ve tek değişenin sol çamurluk olduğuna dair rapor verildiğini aktaran Özdemir, otomobili rutin bakımı için sanayiye götürdüğünde kazalı iki aracın birleştirilmesi sonucu oluşturulduğunu öğrendiğini ifade etti.

Satıcı ile ekspertiz firması sahibi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Özdemir, şöyle dedi:

"Bu benim ilk arabam. Bütün birikimimle bu arabayı almıştım ama dolandırıldığımı anladım. Satıcı 'Benim tanıdık eksperim var. Aracı daha uyguna oraya gösteririz' dedi. Birlikte ekspere gittik. Rapora inandım aracı aldım. Sanayide durumu öğrenince satın aldığım kişiyi aradım, bana 'Sen de başkasına sat. Artık benden çıktı. İyi baktırsaydın' karşılığını verdi. Eksper şikayetçi olmamam için bana 1000 lira teklif etti."

Özdemir'in avukatı Salim Kutlutürk ise ikinci el araç alımında çok dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Burada önemli husus eksperin 'Tek değişeni var' diye rapor verdiği otomobilin ayıplı mal çıkmasıdır. Biz de tüketici hakları kapsamında gerekli davayı açtık. Hem aracın sahibi hem de eksper hakkında da dolandırıcılık suçundan şikayette bulunduk. Vatandaşlarımız ikinci el araç alırken dikkatli olsunlar. Özellikle internetteki ilanları güven konusunda sorgulasınlar. Satın alacakları araçları götürecekleri eksperleri sorgulasınlar."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Heyecanlıyız, az kaldı''Heyecanlıyız, az kaldı'
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu

Denizli Namaz Vakitleri 6 Şubat Cumartesi

İmsak
06:34
Sabah
07:56
Öğle
13:23
İkindi
16:14
Akşam
18:39
Yatsı
19:56

Denizli Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Cumartesi

Gülriz Eczanesi
Merkezefendi
Limoncu Eczanesi
Merkezefendi
Lokman Eczanesi
Merkezefendi
Merkezefendi Eczanesi
Merkezefendi
Dokuzkavaklar Eczanesi
Pamukkale
Elvan Eczanesi
Pamukkale
Merve Yamuç Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kütahya’da aracın çarptığı geyik telef oldu

Kütahya’da aracın çarptığı geyik telef oldu

Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Diğer Haberler

Büyükşehir Ulaşım AŞ’den kan bağışında 5. kez destek

Büyükşehir Ulaşım AŞ’den kan bağışında 5. kez destek

Genç Çiftçi Projesi üreticilere nefes olmaya devam ediyor

Genç Çiftçi Projesi üreticilere nefes olmaya devam ediyor

Miraslar ile bölünen araziler, proje ile toplulaştırılıyor

Miraslar ile bölünen araziler, proje ile toplulaştırılıyor

Asırlık el yapımı lokma geleneği yaşatılıyor

Asırlık el yapımı lokma geleneği yaşatılıyor

Toplu taşıma ve çiçekçilerde oluşabilecek yoğunluğa karşı yeni tedbir

Toplu taşıma ve çiçekçilerde oluşabilecek yoğunluğa karşı yeni tedbir

Kuzenlerin tüfekle oyunu faciayla sonuçlandı

Kuzenlerin tüfekle oyunu faciayla sonuçlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.