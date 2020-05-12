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Aldığı televizyonun bozuk olduğunu söylediği mağaza sahibinin motosikletini gasbetti

GAZİANTEP HABERLERİ  | 12.05.2020 17:44 | Son Güncelleme

Aldığı televizyonun bozuk olduğunu söylediği mağaza sahibinin motosikletini gasbetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te satın aldığı televizyonun bozuk olduğunu öne sürüp silahla tehdit ettiği iş yeri sahibinin motosikletini gasbeden şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 ay önce satın aldığı televizyonun bozuk olduğunu öne süren 1 kişi, 4 arkadaşını da yanına alarak gittiği işyeri sahibine silah çekti.

Silahla tehdit ettiği işyeri sahibinin motosikletini gasbeden saldırgan ve yanındakiler kaçtı.

İşyeri sahibinin ihbarı üzerine şüpheliyi, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, işyerine birlikte gittiği 4 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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