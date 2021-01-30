Aldıkları eğitimle ürettiklerini kooperatifleri sayesinde satışa sunuyorlar

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’in talimatlarıyla 18 ilçeye kurulmaya başlanan “Kadın Kültür Evi” projesi kapsamında Çobanlar’da kurulan Kadın Kültür Evi’nde kadınlar üretime başladı. Kadınlar bu evlerde aldıkları eğitimlerin yanı sıra el emeği göz nuru ile ürettikleri ürünleri de bünyelerinde kurulan kooperatifler sayesinde satışa sunacaklar.

24 Temmuz tarihinde başlayan “Kadın Kültür Evleri Projesi” ile 212 bin 137 kadın, uzman kişilerden aldıkları çeşitli eğitimlerle kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak. Kaymakamlıklar ve belediyeler koordinesinde Kadın Kültür Evleri yapımı için çalışmalar devam ediyor. Yapımı tamamlanan Kadın Kültür Evleri, peş peşe hizmete açılıyor. Çobanlar Kadın Kültür Evi de geçtiğimiz hafta hizmete açıldı. Burada kadınlar birçok el emeği göz nuru ürünü üretmeye başladı. Proje kapsamında Kadın Kültür Evlerinde tüm hizmetler kadınlara ücretsiz olarak sunuluyor. 40 farklı alanda eğitim alan kadınlar bu hizmetlerden hiçbir ücret ödemeden faydalanabiliyor.

Kadınlar bu evlerde her türlü eğitimi alabilecekler

Projeye Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü eğitmenler destek veriyor. Projede kaymakamlıklar ve belediye başkanlıkları ortak çalışıyor. Kadın Kültür Evleri’nde kadınlar istedikleri her türlü eğitimi alabilecekler. Dini anlamda siyer, Kur’an eğitimi, temel İslami bilgiler, ilmihal okumaları, kadın sağlığı eğitimleri, ergen psikolojisi, hijyen eğitimi, aile ve yaşam becerileri eğitimleri veriliyor. Haftalık söyleşi programlarının yanı sıra psikolojik destek, sosyolog, aile danışmanları diyetisyen ve vaize gibi uzaman kişilerde bilgi veriyor. İlçelerde kurulan Kadın Kültür Evleri bünyesinde kadın kooperatifleri de kurulmaya başlandı. Kadınlar bu evlerde ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri de kooperatifler sayesinde pazarlamaya başladı.