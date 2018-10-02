Aleksandr Kokorin, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi!

İspanyol forvet Alvaro Negredo'nun gönderilmesinin ardından devre arasında forvet transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim daha geldi: Aleksandr Kokorin...

Zenit'te bu sezon yeteri kadar şans bulamayan (9 lig maçının 2'sinde forma giydi) Rus futbolcu için menajerler aracılığıyla görüşmelere başlandığı bildirildi. Güneş'in de videolarını izlediği 27 yaşındaki Rus oyuncuyu Cenk Tosun'a benzettiği için olumlu rapor verdiği iddia edildi.

Zenit'le Kokorin'in satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda yapılacak resmi temaslara, menajerler aracılığıyla yapılacak ön görüşmelerden çıkacak sonuca göre başlanacağı belirtildi.

BORJA'DAN KÖTÜ HABER

Beşiktaş'ta Negredo'nun takımdan ayrılmasının ardından transferi gündeme gelen Miguel Borja, Palmeiras ile olan sözleşmesini uzattı.

25 yaşındaki Kolombiyalı forvetin yeni mukavelesine 2 yıllık uzatma hakkı koydurduğu da öğrenildi.

Bu arada siyah-beyazlıların gündeminde olan 33 yaşındaki bir diğer forvet Pelle'nin de formasını giydiği Çin kulübü Shandong'la sözleşme opsiyonunu kullanma konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi.