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Alemdar Caddesi ışıl ışıl oldu

KOCAELİ HABERLERİ  | 15.09.2020 11:55 | Son Güncelleme

Alemdar Caddesi’ndeki altyapı ve üstyapı çalışmalarını erkenden tamamlayan Büyükşehir, kaldırımları yenilerken yerleştirdiği modern aydınlatma direkleriyle caddeyi ışıl ışıl yaptı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatlarıyla İzmit ilçe Alemdar Caddesi’nin alt yapı ve üst yapı çalışmaları vaktinden çok önce tamamlanmıştı.

Alemdar Caddesi’ndeki altyapı ve üstyapı çalışmalarını erkenden tamamlayan Büyükşehir, kaldırımları yenilerken yerleştirdiği modern aydınlatma direkleriyle caddeyi ışıl ışıl yaptı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatlarıyla İzmit ilçe Alemdar Caddesi’nin alt yapı ve üst yapı çalışmaları vaktinden çok önce tamamlanmıştı. Caddenin ahengini değiştiren çalışmalar sonunda kaldırımlar yenilenirken monte edilen yeni ve modern aydınlatma direkleri de caddede ışıl ışıl bir görüntü oluşturdu. 2 vardiyalı sistemle gece gündüz hafta sonu demeden alt yapı çalışmalarını hızla tamamlayan Büyükşehir, Alemdar Caddesi’nin üst yapısını da değiştirerek hem vatandaşların hem de esnafın konforunu artırdı.
Alemdar Caddesi’nin problemlerini gidererek altyapı sorununu kökten çözen İSU ekiplerinden sonra Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler üst yapı için kolları sıvadı. Çalışmalar kapsamında caddede, baskı beton kaldırım imalatı yapıldı. Ayrıca Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü de yol boyunca caddeyi aydınlatacak direkleri yerleştirdi. Gecesi ayrı gündüzü ayrı güzelleşen caddeyi gören esnaf ve vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
25 yıldır İzmit Alemdar Caddesi’nde esnaf olduğunu belirten Haluk Banabak, “Çalışmalar başlamadan önce Başkanımız Tahir Büyükakın bize buranın çok kısa sürede biteceğini söyledi. Burada esnaf olarak hepimiz kendisi ile görüştük. Geceli gündüzlü çalışılarak buradaki çalışmalar söylenen zamandan da erken bitirildi. Verilen sözün tutulduğu için Tahir Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Buradaki aydınlatma direklerinin yapılmasından önce bize de danışılması ayrı bir onur oldu. Yapılan tüm işler öncesinde esnaftan görüş alındı” dedi.
Caddedeki esnafın yapılan çalışmalardan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Umut Mazlum Aslanlı ise, “Çalışmalar sırasında biraz toz duman oldu ama gerçekten sonu güzel oldu. Özellikle ışıklandırma sistemini çok sevdik. Her şey için çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

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