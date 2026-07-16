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Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Oğluna verdiği isim şaşırttı

Geçtiğimiz mart ayında Oriana Correia Gomes ile evlenen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın baba olduğu öğrenildi.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Oğluna verdiği isim şaşırttı
Öznur Yaslı İkier

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir forması giyen ve transferde Galatasaray ile adı anılan Bertuğ Yıldırım, Portekiz asıllı model Oriana Correia Gomes ile hayatını birleştirmişti.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Oğluna verdiği isim şaşırttı 1

Mayıs ayında bebek müjdesi veren çiftin çocukları dünyaya geldi. Yıldırım ve Gomes'in oğullarına "Fernando Savaş" adını verdiği öğrenildi.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Oğluna verdiği isim şaşırttı 2

Ortak bir paylaşım yapan çiftten Oriana Correia, sosyal medya hesabında oğlunu kucağına aldığı anlarına dair fotoğraflar paylaşarak, "Asla uyanmak istemediğim bir rüyadayım" ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Oğluna verdiği isim şaşırttı 3

"İKİNİZ DE BENİM EN BÜYÜK GURURUMSUNUZ"
Futbolcu ise eşinin bu paylaşımına, "Hayatım boyunca attığım hiçbir imza, sana ve oğlumuza attığım imza kadar değerli olmayacak. İkiniz de benim en büyük gururumsunuz. Sizi sonsuza kadar seveceğim" yorumunda bulundu.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Oğluna verdiği isim şaşırttı 4

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Anahtar Kelimeler:
Bertuğ Yıldırım
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