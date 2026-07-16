Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Oğluna verdiği isim şaşırttı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir forması giyen ve transferde Galatasaray ile adı anılan Bertuğ Yıldırım, Portekiz asıllı model Oriana Correia Gomes ile hayatını birleştirmişti.

Mayıs ayında bebek müjdesi veren çiftin çocukları dünyaya geldi. Yıldırım ve Gomes'in oğullarına "Fernando Savaş" adını verdiği öğrenildi.

Ortak bir paylaşım yapan çiftten Oriana Correia, sosyal medya hesabında oğlunu kucağına aldığı anlarına dair fotoğraflar paylaşarak, "Asla uyanmak istemediğim bir rüyadayım" ifadelerini kullandı.

"İKİNİZ DE BENİM EN BÜYÜK GURURUMSUNUZ"

Futbolcu ise eşinin bu paylaşımına, "Hayatım boyunca attığım hiçbir imza, sana ve oğlumuza attığım imza kadar değerli olmayacak. İkiniz de benim en büyük gururumsunuz. Sizi sonsuza kadar seveceğim" yorumunda bulundu.