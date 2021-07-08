Alen Halilovic kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Alen Halilovic’in oynadığı takımlar!

Yeni sezonda transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray’da Hırvat yıldız Alen Halilovic ismi öne çıktı. İlk olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında takıma kiralık olarak katılan Gedson Fernandes’e imza attırmayı hedefleyen Galatasaray, yıldız futbolcunun alternatifi olarak Alen Halilovic’i listeye dahil etti.

ALEN HALİLOVİC KİMDİR?

18 Haziran 1996'da Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde doğan Alen Halilovic, futbola ülkesinin kulüplerinden Dinomo Zagreb'in alt yapısında başladı. 2012'de profesyonel olan Alen Halilovic, Barcelona'nın B takımında oynadıktan sonra 2015’te de Katalan ekibinde top koşturdu.

Bir dönem İspanyol ekibi Sporting Gijon'a kiralanan Alen Halilovic, 2016'da 5 milyon avro transfer bedeliyle Almanya ekibi Hamburg'a transfer oldu. Las Palmas'ta da kiralık olarak top koşturan Alen Halilovic, bedelsiz olarak 2018'de Milan'ın kadrosuna dâhil oldu.

Halilovic, en son İngiliz temsilcisi Birmingham’a transfer oldu.

Standard Liege'e kiralanan Alen Halilovic, sonrasınra Heerenveen'de kiralık olarak oynadı. 10 numara, orta sağa mevkiinde oynayan 1,69'lık yıldız futbolcu, sol ayağını etkili şekilde kullanıyor.



