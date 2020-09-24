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Aleo veraya yoğun ilgi

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 24.09.2020 11:49 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta 66 yaşındaki Ökkeş Mucuk, son dönemde aleo vera bitkisine yoğun ilgi olduğuna söyledi.Demirciler Çarşısında aleo vera satışı yapan Ökkeş Mucuk, güzellik sektöründe sıkça kullanılan aleo veranın adeta bir gençlik iksiri olduğunu ve müşterilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Kahramanmaraş’ta 66 yaşındaki Ökkeş Mucuk, son dönemde aleo vera bitkisine yoğun ilgi olduğuna söyledi.
Demirciler Çarşısında aleo vera satışı yapan Ökkeş Mucuk, güzellik sektöründe sıkça kullanılan aleo veranın adeta bir gençlik iksiri olduğunu ve müşterilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Aleo veranın cilde sürülerek kullanıldığını belirten Mucuk, "Bitkiyi küçük küçük ayırdığımız zaman içerinde bulunan jel cilde sürülüyor. Tabi bunun yanında güneş yanıklarına, cildin yaşlanmasına ve mikrop öldürücü birçok özelliği var. Son zamanlarda satışlarda artış sağlandı. Aleo vera bitkisine ilgi fazla ve bizlerde siparişlerimizi yerine ulaştırmaya çalışıyoruz” dedi.

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Poyraz Eczanesi
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