Alerjik hastalıklar içerisinde en sık gözlenen saman nezlesi ‘Alerjik Rinit’

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı İmmünoloji ve Alerji Hastalıklar Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Songül Çildağ, alerjik hastalıkların günümüzde toplumun önemli bir kesimini etkilediğini belirterek alerjik hastalıklar içerisinde en sık gözlenenin ‘Alerjik Rinit’ olduğunu ifade etti.

Alerjik Rinit’in herhangi bir yaşta görülebildiğini ancak en sık erken yaşlarda başladığını belirten Doç. Dr. Çildağ, “Alerjik rinit, sinüzit ve astım gibi hastalıkların seyrini olumsuz etkiler ve bu hastalıkların gelişimine zemin hazırlar. Alerjik Rinit belirtileri; alerjene maruziyetle ortaya çıkan, şeffaf burun akıntısı, burun tıkanıklığı, üst üste hapşırık, burun kaşıntısı, ayrıca kulakta damakta kaşıntı hissi, geniz akıntısı ve bazen öksürük, çoğunlukla eşlik eden gözlerde kızarıklık, kaşıntı ve sulanmadır” dedi.

Hastalığın yıl boyunca ya da mevsimsel olabileceğini de belirten Doç. Dr. Çildağ, “Yıl boyu gözlenen alerjik rinite sıklıkla ev tozu akarları, evcil hayvan alerjenleri, mantar sporları, hamam böceği gibi ev içi alerjenler neden olurken, bahar dönemlerinde belirtilerin görüldüğü, saman nezlesi olarak da bilinen mevsimsel alerjik rinite sıklıkla ot, çiçek, ağaç polenleri neden olmaktadır" ifadeleri ile sebeplerini açıkladı.