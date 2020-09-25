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Alerjik hastalıklar içerisinde en sık gözlenen saman nezlesi ‘Alerjik Rinit’

AYDIN HABERLERİ  | 25.09.2020 09:17 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı İmmünoloji ve Alerji Hastalıklar Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.

Alerjik hastalıklar içerisinde en sık gözlenen saman nezlesi ‘Alerjik Rinit’

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı İmmünoloji ve Alerji Hastalıklar Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Songül Çildağ, alerjik hastalıkların günümüzde toplumun önemli bir kesimini etkilediğini belirterek alerjik hastalıklar içerisinde en sık gözlenenin ‘Alerjik Rinit’ olduğunu ifade etti.

Alerjik Rinit’in herhangi bir yaşta görülebildiğini ancak en sık erken yaşlarda başladığını belirten Doç. Dr. Çildağ, “Alerjik rinit, sinüzit ve astım gibi hastalıkların seyrini olumsuz etkiler ve bu hastalıkların gelişimine zemin hazırlar. Alerjik Rinit belirtileri; alerjene maruziyetle ortaya çıkan, şeffaf burun akıntısı, burun tıkanıklığı, üst üste hapşırık, burun kaşıntısı, ayrıca kulakta damakta kaşıntı hissi, geniz akıntısı ve bazen öksürük, çoğunlukla eşlik eden gözlerde kızarıklık, kaşıntı ve sulanmadır” dedi.

Hastalığın yıl boyunca ya da mevsimsel olabileceğini de belirten Doç. Dr. Çildağ, “Yıl boyu gözlenen alerjik rinite sıklıkla ev tozu akarları, evcil hayvan alerjenleri, mantar sporları, hamam böceği gibi ev içi alerjenler neden olurken, bahar dönemlerinde belirtilerin görüldüğü, saman nezlesi olarak da bilinen mevsimsel alerjik rinite sıklıkla ot, çiçek, ağaç polenleri neden olmaktadır" ifadeleri ile sebeplerini açıkladı.

“Bölgemizin coğrafi özellikleri nedeniyle saman nezlesi oldukça sık görülmektedir”

Doç. Dr. Songül Çildağ, “Bölgemizin coğrafi özellikleri nedeniyle saman nezlesi oldukça sık görülmektedir. Hastaların yaşam kalitesi bozulmakta, bu dönemlerde iş- okul performansları olumsuz etkilenmektedir. Belirtileri bulunan kişilerin tanı ve tedavi için İmmünoloji ve Alerji kliniklerinde değerlendirilmeleri gerekmektedir. Bu hastalara tanısal amaçlı; deri testleri başta olmak üzere alerji testleri yapılarak alerjiye neden olan etken saptanmaktadır. Alerji deri testlerinde hastanın koluna çeşitli alerjen solüsyonlar ayrı ayrı damlatılıp, deriye teması sağlanarak alerjen tipi belirlenmektedir. Test sonuçlarına ve hastanın belirtilerine göre tedavi düzenlenmektedir” sözleriyle tanı yöntemini aktardı.

"Alerjik rinit belirtileri gösteren hastalar İmmünoloji ve Alerji Polikliniği’ne başvurmalı"

Tedavide öncelikle tespit edilen alerjenden kaçınma ve korunmanın gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Çildağ, saman nezlesinde kişinin polen maruziyetinden uzak durması gerektiğini vurguladı. Çildağ, “Bahar dönemlerinde park, bahçe, kır, piknik alanları gibi yerlerde bulunulmaması, özellikle çimlerin kesim saatinde, sabah erken saatlerde, rüzgarın yoğun olduğu saatlerde dışarıya çıkılmaması, arabada camların kapalı kalması gerekmektedir. Ancak polen maruziyetinden uzak durmak zordur. Hastalar bu dönemleri oldukça yoğun belirtilerle geçirmekte ve çoğunlukla medikal tedavi gerekmektedir. Medikal tedavide ağızdan tablet şeklinde ya da burun içine lokal olarak uygulanan antialerjik ilaçlar kullanılmaktadır. Ayrıca uygun hastalara halk arasında aşı tedavisi olarak ta bilinen alerjen maddeye özgü immünoterapi uygulanmaktadır. Yaşam kalitesini bozan bir hastalık olması, astım gelişimi açısından da bir risk faktörü olması nedeniyle Alerjik rinit belirtileri gösteren hastaların İmmünoloji ve Alerji Polikliniği’ne başvurmalarını tavsiye ederim” dedi.

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