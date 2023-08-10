ALES 2 SINAV GİRİŞ BELGESİ 2023: ÖSYM ile ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır? Ais.osym.gov.tr sınav yerleri ekranı

ALES sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Yüksek lisans yapmak için 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na girecek adaylar sınav yerlerini ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecekler. ALES sınav giriş belgesi ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2023 Ais.osym.gov.tr ALES 2 sınav giriş belgesi ekranı...

ALES SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?

ALES sınav giriş belgeleri yayımlandı.

ÖSYM'den ALES 2 sınav giriş belgeleri ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2023-ALES/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 Ağustos 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir."

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

ALES sınavı 20 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.

