ALES/2 SONUÇLARI 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ALES/2 sonuçları kaç yıl geçerli? Sonuc.osym.gov.tr ekranı

ALES 2 sonuçları bugün gerçekleştirilen sınav sonrası merak edildi. ÖSYM tarafından organize edilen ALES 2 sınavı 20 Ağustos Pazar günü gerçekleşti. ALES 2 soruları ve cevap anahtarı PDF olarak ÖSYM.gov.tr adresinden erişime açılacak. Sınava katılım sağlayan adaylar ALES 2 sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve kaç yıl süreyle geçerli olacağını araştırıyorlar. İşte ALES 2023 sonuçlarının açıklanacağı tarih ve detaylar...
ÖSYM tarafından düzenlenen ALES/2 oturumu için heyecanla beklenen sınav sonuçları belirlendi. Akademik kariyer hedefi olan adaylar için ALES 2 sonuçları 5 Eylül 2023 tarihinde açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilecekler.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçlarının geçerlilik süresi 5 yıldır. ALES puanları sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten 5 yıl sonrasına kadar kullanılabilmektedir.