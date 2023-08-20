ALES 2 SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak, kaç yıl geçerli? ALES 2 sonuçları nasıl öğrenilir? Sonuc.osym.gov.tr ekranı

ALES 2 sonuçlarının açıklanacağı tarih günün en yoğun araştırılan konuları arasında yer aldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen ALES 2 sınavı bugün gerçekleşti. Sınava katılım sağlayan adaylar ALES 2 sonuçlarına dair araştırmalarına hız kazandırdı. İşte ALES 2023 sonuçlarının açıklanacağı tarih ve detaylar...

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından düzenlenen ALES/2 oturumu için heyecanla beklenen sınav sonuçları belirlendi. Akademik kariyer hedefi olan adaylar için ALES 2 sonuçları 5 Eylül 2023 tarihinde açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilecekler.

ALES SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçlarının geçerlilik süresi 5 yıldır. ALES puanları sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten 5 yıl sonrasına kadar kullanılabilmektedir.

