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ALES 2 SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak, kaç yıl geçerli? ALES 2 sonuçları nasıl öğrenilir? Sonuc.osym.gov.tr ekranı

20.08.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES 2 sonuçları bugün gerçekleştirilen sınav sonrası merak edildi. ÖSYM tarafından organize edilen ALES 2 sınavı 20 Ağustos Pazar günü gerçekleşti. ALES 2 soruları ve cevap anahtarı PDF olarak ÖSYM.gov.tr adresinden erişime açılacak. Sınava katılım sağlayan adaylar ALES 2 sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve kaç yıl süreyle geçerli olacağını araştırıyorlar. Peki, ALES 2 sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak, kaç yıl geçerli? ALES 2 sonuçları nasıl öğrenilir?

ALES 2 sonuçlarının açıklanacağı tarih günün en yoğun araştırılan konuları arasında yer aldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen ALES 2 sınavı bugün gerçekleşti. Sınava katılım sağlayan adaylar ALES 2 sonuçlarına dair araştırmalarına hız kazandırdı. İşte ALES 2023 sonuçlarının açıklanacağı tarih ve detaylar...

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından düzenlenen ALES/2 oturumu için heyecanla beklenen sınav sonuçları belirlendi. Akademik kariyer hedefi olan adaylar için ALES 2 sonuçları 5 Eylül 2023 tarihinde açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilecekler.

ALES 2 SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

optik form 3

ALES SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçlarının geçerlilik süresi 5 yıldır. ALES puanları sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten 5 yıl sonrasına kadar kullanılabilmektedir.

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