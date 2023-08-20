ALES 2023 PUAN HESAPLAMA! ALES 2 sınavında kaç net kaç puan getirir, 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

ALES 2 puan hesaplamanın nasıl yapılacağı konuları arasında yer aldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen ALES 2 sınavı bugün gerçekleşti. Sınava katılım sağlayan adaylar ALES 2 sonuçlar ve puan hesaplama gibi detayları merak ediyorlar. İşte ALES 2023 puan hesaplama diğer tüm detaylar...

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacak. Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecek.

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından düzenlenen ALES/2 oturumu için heyecanla beklenen sınav sonuçları belirlendi. Akademik kariyer hedefi olan adaylar için ALES 2 sonuçları 5 Eylül 2023 tarihinde açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilecekler.

ALES SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçlarının geçerlilik süresi 5 yıldır. ALES puanları sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten 5 yıl sonrasına kadar kullanılabilmektedir.

