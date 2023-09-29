ALES/3 BAŞVURU EKRANI 2023 AİS.OSYM.GOV.TR: ÖSYM ile ALES başvurusu ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

ALES başvuruları ile ilgili detaylar merak konusu oldu. ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre başvurular bugün (29 Eylül 2023 Cuma) itibarıyla başlıyor. ALES/3 ücreti arama motorlarında sorgulanıyor. Ais.osym.gov.tr ALES 3 başvuru ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ALES başvuru tarihleri açıklandı. ÖSYM tarafından yayımlanan bilgilere göre; ALES/3 başvuruları, 29 Eylül 2023 tarihinde başlayıp, 9 Ekim 2023 tarihinde sona erecek.

ALES/3 geç başvuruları ise 17 Ekim 2023 tarihinde alınacak.

ALES SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES sınavı için tarih ÖSYM tarafından yayımlanan takvim ile belli oldu. ALES/3, 19 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.

ALES ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

ALES başvuru ücreti 260 TL olarak belirlendi.

ALES BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

ALES başvuruları ÖSYM'nin 'Aday İşlemleri Sistemi' ekranından yapılabilecek.