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  4. ALES/3 BAŞVURU EKRANI 2023 AİS.OSYM.GOV.TR: ÖSYM ile ALES başvurusu ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

ALES/3 BAŞVURU EKRANI 2023 AİS.OSYM.GOV.TR: ÖSYM ile ALES başvurusu ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

29.09.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES başvuru tarihleri, ücreti ve ÖSYM AİS ekranı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Tezli yüksek lisans yapmak isteyen ya da akademik personel kadrolarında bulunmayı hedefleyen kişilerin girdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için başvurular başlıyor. Peki, ALES başvurusu ne zaman, ücreti ne kadar? İşte, ais.osym.gov.tr ALES 3 başvuru ekranı...

ALES başvuruları ile ilgili detaylar merak konusu oldu. ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre başvurular bugün (29 Eylül 2023 Cuma) itibarıyla başlıyor. ALES/3 ücreti arama motorlarında sorgulanıyor. Ais.osym.gov.tr ALES 3 başvuru ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ALES başvuru tarihleri açıklandı. ÖSYM tarafından yayımlanan bilgilere göre; ALES/3 başvuruları, 29 Eylül 2023 tarihinde başlayıp, 9 Ekim 2023 tarihinde sona erecek.

ALES/3 geç başvuruları ise 17 Ekim 2023 tarihinde alınacak.

ALES SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES sınavı için tarih ÖSYM tarafından yayımlanan takvim ile belli oldu. ALES/3, 19 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.

ALES ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

ALES başvuru ücreti 260 TL olarak belirlendi.

ALES BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

ALES başvuruları ÖSYM'nin 'Aday İşlemleri Sistemi' ekranından yapılabilecek.

ALES BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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