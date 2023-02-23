ALES başvuru tarihlerinin değişmesi beklenirken güncel bilgiler geldi ÖSYM, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ALES başvuru tarihlerini ve ücretini duyurdu. Başvurular AİS ÖSYM üzerinden alınacak. Peki ALES başvuruları nereden ve nasıl yapılır? 2023 ALES başvuru ücreti ne kadar? İşte merak edilenler...

ALES BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1), 16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 22 Şubat-1 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 22 Şubat 2023 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-ALES/1 Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES ücreti 185 TL olarak belirlendi.



