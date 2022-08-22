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ALES SINAV SONUÇ TARİHİ 2022! ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

22.08.2022 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES, 21 Ağustos 2022 Pazar günü yapıldı. Soru kitapçığı ve cevapları sınavın hemen ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. Şimdi adaylar ÖSYM'den yapılacak 'sınav sonucu' açıklamasını bekliyor. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, ALES 2 sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...

ALES SINAV SONUÇ TARİHİ 2022! ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının ikinci oturumu olan ALES/2 21 Ağustos 2022 Pazar günü yapıldı. Sınavın soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı. Şimdi vatandaşlar internette "ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?", "ALES 2 sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Ayrıntılar haberimizde...

ALES 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları 9 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

ALES SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAPLARI

ALES/2’nin soru kitapçığına ve cevapların %10’una ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/ALES-2/ales_2022_internet_kitapcigi.pdf

ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ALES sonuç sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://sonuc.osym.gov.tr/

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ALES soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı! ALES soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı!
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