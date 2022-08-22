ALES SINAV SONUÇ TARİHİ 2022! ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının ikinci oturumu olan ALES/2 21 Ağustos 2022 Pazar günü yapıldı. Sınavın soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı. Şimdi vatandaşlar internette "ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?", "ALES 2 sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Ayrıntılar haberimizde...

ALES 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları 9 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

ALES SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAPLARI

ALES/2’nin soru kitapçığına ve cevapların %10’una ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/ALES-2/ales_2022_internet_kitapcigi.pdf

ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ALES sonuç sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://sonuc.osym.gov.tr/

