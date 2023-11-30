ALES SONUÇLARI 2023 SONUC.OSYM.GOV.TR: ÖSYM ile ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler o tarihte!

ALES sınav sonuçları tarihi internette araştırılıyor. 19 Kasım Pazar günü gerçeklşeitirlen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan alınan sonuç 5 yıl boyunca geçerli olacak. ÖSYM tarafından erişime açılacak olan ALES sınav sonuçları ekranında puan bilgisi, doğru ve yanlış sayıları da yer alacak. İşte, sonuc.osym.gov.tr ALES sonuç sorgulama ekranı...

ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sınavı 19 Kasım Pazar günü saat 10:15'te gerçekleştirildi.

sayısal ve sözel testlerden oluşan sınav 150 dakika (2,5 saat) sürdü.

Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenildi.

19 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen ALES/3 sınavının sonuçları 5 Aralık'ta ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanacak.

ALES/3 SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ALES/3 sonuçları ÖSYM'nin internet sitesine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak öğrenilebilecek.

ALES/3 SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ





