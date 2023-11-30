ALES SONUÇLARI 2023 SONUC.OSYM.GOV.TR: ÖSYM ile ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler o tarihte!

ALES sınav sonuçları tarihi internette araştırılıyor. 19 Kasım Pazar günü gerçeklşeitirlen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan alınan sonuç 5 yıl boyunca geçerli olacak. ÖSYM tarafından erişime açılacak olan ALES sınav sonuçları ekranında puan bilgisi, doğru ve yanlış sayıları da yer alacak. İşte, sonuc.osym.gov.tr ALES sonuç sorgulama ekranı...
ALES sınavı 19 Kasım Pazar günü saat 10:15'te gerçekleştirildi.
sayısal ve sözel testlerden oluşan sınav 150 dakika (2,5 saat) sürdü.
Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenildi.
19 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen ALES/3 sınavının sonuçları 5 Aralık'ta ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanacak.
ALES/3 sonuçları ÖSYM'nin internet sitesine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak öğrenilebilecek.
ALES/3 SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ