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ALES’in en iyileri Yeditepe Üniversitesi’nde

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.08.2020 09:15 | Son Güncelleme

Yeditepe Üniversitesi, YÖK'ün 2020 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu’nda, ALES'te İlk Yüzde 10’luk Dilime Giren Program Sayılarına yönelik değerlendirmede birinci oldu

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2020 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu’nda, "Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nda (ALES) İlk Yüzde 10’luk Dilime Giren Program Sayılarına yönelik değerlendirmede birinci oldu.

Yeditepe Üniversitesi açıklamasına göre, YÖK, 2020 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu'nu açıklandı. YÖK, raporlarında 77’si vakıf olmak üzere toplam 206 üniversiteyi 60’dan fazla kategoride değerlendirdi.

Rapora göre, çok sayıda değerlendirmede ön sıralarda yer alan Yeditepe Üniversitesi, tüm üniversiteler arasında ALES’te İlk Yüzde 10’luk Dilime Giren Program Sayılarına Yönelik Değerlendirmede 22 programıyla birinci sırada yer aldı.

- Akredite lisans programı sayısında tüm üniversiteler arasında dördüncü

Tüm üniversiteler için yapılan değerlendirmede Yeditepe Üniversitesi, En Yüksek Akredite Lisans Programı Sayılarına Yönelik Değerlendirme'de 17 programıyla dördüncü oldu. Yeditepe Üniversitesi’nin yayın alımı harcaması da dikkat çekti. Raporda, Yayın Alımı Harcamasının Bütçeye Oranının En Yüksek Olduğu Üniversitelere Yönelik Değerlendirme'de üniversite yüzde 2,56 ile üçüncü sırada bulundu. Üniversite ayrıca 121 Faaliyet ile Kariyer Merkezleri Tarafından Gerçekleştirilen Faaliyet Sayıları değerlendirmesinde de üçüncü sıraya yerleşti.

- Kapalı alan büyüklüğünde ikinci sırada

Yeditepe Üniversitesi, vakıf üniversiteleri raporunda da yine, birçok değerlendirmede ön sıralarda yerini aldı. 347 bin 910 metre kare kapalı alanı ile Kapalı Alan Büyüklüğüne Göre yapılan değerlendirmede ikinci sırada bulunan Yeditepe Üniversitesi, Kütüphanede Yer Alan Basılı Kitap Sayısına göre 231 bin 309 kitap sayısıyla dördüncü oldu.

- Araştırma bütçelerinde ön sıralarda

Yeditepe Üniversitesi araştırmaya ayırdığı bütçeye göre de vakıf üniversiteleri arasında fark yarattı. Toplam Araştırma Proje Bütçelerine Göre Vakıf Üniversiteleri sıralamasında altıncı sırada yer alan Yeditepe Üniversitesi, Öz Kaynaklı Araştırma Proje Bütçelerine Göre Vakıf Üniversiteleri değerlendirmesinde dördüncü, TÜBİTAK-ARDEB Proje Bütçelerine Göre Vakıf Yükseköğretim Kurumları değerlendirmesinde ise yedinci sırada yer aldı.

- Mezunların KPSS başarısı

Yeditepe Üniversitesi mezunları KPSS’deki başarılarıyla da öne çıkıyor. Vakıf Üniversiteleri arasında toplam başarıya göre değerlendirildiğinde 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi Sonuçlarına göre İngilizce Öğretmenliği mezunları ile Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunları birinci, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik mezunları üçüncü oldu.

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