Alev alan otomobilden son anda kurtuldular

Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Yaylaköy Mahallesi’nde seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Otomobilde bulunan 3 kişi son anda kurtuldu.

Yangın, ilçeye bağlı Yaylaköy Mahallesi’nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. yönetimindeki 09 ABK 836 plakalı otomobil Söke istikametinden Kuşadası istikametine seyir halinde ilerlerken Yaylaköy Mahallesi’nde birden alev aldı. Dumanların yükseldiği otomobilde bulunan 3 kişi son anda kurtulurken aracın motor bölümü tamamen yandı. Bölgeye sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını tamamlarken yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.



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